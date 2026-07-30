Alerta por estafas virtuales: PAMI difundió recomendaciones para proteger a jubilados

El PAMI lanzó una advertencia dirigida a sus afiliados ante el crecimiento de estafas virtuales que utilizan el nombre del organismo para engañar a jubilados y pensionados. En este contexto, difundió una serie de recomendaciones clave para detectar perfiles falsos y resguardar la información personal.

Según explicó la obra social, el avance de los canales digitales facilitó la realización de trámites, pero también abrió la puerta a nuevas modalidades de fraude, especialmente a través de redes sociales, mensajes y llamadas telefónicas.

Uno de los mecanismos más utilizados por los delincuentes es la suplantación de identidad del organismo, mediante cuentas falsas o contactos que simulan ser oficiales. Por eso, desde PAMI remarcaron la importancia de verificar siempre la autenticidad de los perfiles antes de interactuar.

Entre las principales recomendaciones, el organismo indicó que sus canales oficiales cuentan con características específicas que permiten identificarlos con facilidad. Por ejemplo, las cuentas verificadas poseen la tilde de validación, un historial activo de publicaciones y una importante cantidad de seguidores.

Además, recordaron que PAMI no tiene intermediarios ni gestores, y que todos los trámites son gratuitos, por lo que cualquier solicitud de dinero debe ser considerada sospechosa.

El instituto fue enfático al señalar que bajo ninguna circunstancia solicita información sensible a través de medios informales. En ese sentido, recomendó no brindar datos personales, contraseñas ni información bancaria ante llamados, mensajes o enlaces sospechosos.

También aconsejó evitar abrir links recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales si no provienen de cuentas oficiales, ya que pueden ser utilizados para robar información o instalar programas maliciosos.

Qué hacer ante una posible estafaPAMI

En caso de detectar un intento de fraude, PAMI indicó que lo más importante es cortar la comunicación de inmediato y no compartir ningún dato. Luego, se recomienda contactar al organismo a través de sus canales oficiales o comunicarse con la línea 138, destinada a la atención de afiliados.

La advertencia se enmarca en un escenario donde las estafas digitales continúan en aumento y afectan especialmente a personas mayores, por lo que desde el organismo insistieron en la necesidad de mantenerse informados y extremar los cuidados al utilizar herramientas digitales.

“Informarse también es protegerse”, remarcaron desde PAMI, en una campaña que busca prevenir fraudes y resguardar la seguridad de millones de jubilados en todo el país.