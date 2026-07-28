PAMI también cubre a los nietos: quiénes pueden acceder en 2026

La cobertura médica de PAMI puede extenderse más allá del jubilado o pensionado titular y alcanzar a determinados integrantes de su familia. Entre ellos se encuentran los nietos, aunque el parentesco no resulta suficiente. El organismo solo admite la incorporación en situaciones específicas y después de evaluar toda la documentación presentada.

Las reglas vigentes contemplan dos escenarios diferentes. El primero corresponde a nietos mayores de edad con una discapacidad física o mental que estén exclusivamente a cargo del afiliado . El segundo alcanza a los hijos de un hijo menor que ya figura como familiar a cargo del titular. Fuera de esos supuestos, el vínculo entre abuelos y nietos no habilita por sí mismo el acceso a las prestaciones.

Para solicitar la afiliación de un nieto adulto, la persona debe contar con una discapacidad física o mental y depender exclusivamente del titular. Además, no puede tener acceso por derecho propio a una obra social nacional, provincial o municipal ni ser beneficiaria de una pensión no contributiva que le proporcione cobertura sanitaria. Estas condiciones son revisadas por PAMI antes de autorizar la incorporación.

La documentación incluye el DNI con domicilio actualizado del afiliado titular, su último recibo de haberes y el documento del padre o la madre del solicitante. También deben presentarse el DNI vigente del nieto, las partidas o actas de nacimiento que permitan comprobar el parentesco y el Certificado Único de Discapacidad. PAMI solicita, además, la constancia de CUIL o CUIT, la certificación negativa de ANSES, el Registro Único de Beneficiarios actualizado y una constancia negativa de la obra social provincial. En algunos expedientes puede requerirse el Formulario Familiar no Conviviente. La lista completa está disponible en el sitio oficial de PAMI .

La otra posibilidad está destinada a los hijos de un hijo menor que ya se encuentra afiliado como persona a cargo del titular. En este caso, el jubilado o pensionado debe demostrar que el nieto convive con él y permanece bajo su cuidado exclusivo. Esa situación debe acreditarse mediante una información sumaria emitida por una autoridad judicial competente.

Para iniciar el expediente se solicitan los documentos actualizados del afiliado titular, del hijo menor a cargo y del nieto. También hay que presentar el último recibo de haberes, la partida de nacimiento que pruebe el vínculo, la constancia de CUIL, la certificación negativa de ANSES, el Registro Único de Beneficiarios y la constancia negativa de una obra social provincial. Al igual que en el supuesto anterior, PAMI puede requerir un formulario adicional cuando el familiar no tenga el mismo domicilio. Los requisitos oficiales pueden consultarse en la sección de afiliación para hijos de menores a cargo.

Cómo realizar el trámite ante PAMI

La gestión puede iniciarla el titular o su apoderado, pero no está disponible para completarse por internet. Primero se debe reunir toda la documentación y solicitar un turno en la agencia de PAMI correspondiente. En la fecha asignada, la persona tendrá que presentarse de manera presencial con los originales requeridos. El organismo analizará el vínculo familiar, la situación de cuidado y la inexistencia de otra cobertura antes de resolver la solicitud.

La afiliación de nietos adultos con discapacidad normalmente no tiene vencimiento. Sin embargo, puede establecerse un plazo cuando así lo determine el Departamento Asesor Científico Pericial. También puede concederse por un año si la persona está tramitando una pensión no contributiva y todavía no obtuvo una resolución. Si ese beneficio es aprobado y permite acceder a otra cobertura, PAMI deberá revisar la continuidad. Por eso, antes de pedir el turno, conviene comprobar que las constancias estén actualizadas y que los domicilios registrados coincidan con la situación declarada.