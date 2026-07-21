El vocero de Javier Milei dijo que "hay demoras en el PAMI" porque "ya no hay Plan Platita"
Adrián Ravier habló de “tensiones” con los prestadores de la obra social, aunque negó que haya interrupción de servicios y aseguró que los jubilados “están mejor” con esta gestión.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció la crisis en el PAMI, al dar cuenta de “demoras” en los pagos a los prestadores, pero negó interrupciones de servicios.
Ante la pregunta de MDZ, el portavoz dijo: “Hay tensiones con el PAMI porque este no es un gobierno que emite moneda gratuitamente, entrega el dinero a todos aquellos sectores que lo reclaman, como ha pasado en el pasado. No hay “Plan Platita”. Acá hay que reasignar partidas, con lo cual, si queremos más dinero para el PAMI, hay que tomarlo de otro lugar”, señaló en la conferencia de prensa de este martes.
Para Ravier, “en principio son demoras en algún pago”. “Es cierto que existe alguna demora en algún pago y cada tanto aparecen las partidas que se van obteniendo gracias a mejoras en la recaudación, y ese dinero se asigna para ponernos al día lo más posible, dentro de las posibilidades contables, con el PAMI, para que no perdamos los servicios, para que la gente se pueda seguir atendiendo”, destacó.
“He escuchado que se amenazaba con el corte de algún servicio en un sanatorio o alguna clínica, pero hasta ahora esto no termina de ocurrir porque siempre finalmente aparece la partida para pagar los últimos meses”, aseguró el funcionario.
“Y si bien siempre queda alguna deuda, bueno, yo creo que es una fiel demostración de lo que está viviendo la Argentina hoy con la manera en que administra el presupuesto. No es fácil. Si hubiera dinero, obviamente se pagaría. A veces la caja no alcanza y entonces empiezan negociaciones donde uno puede sugerir pagar menos”, agregó.
El vocero dijo que los jubilados “tienen que saber que la situación de la salud nunca ha sido fácil”. “Nosotros hemos recibido una Argentina rota y, como dije, si no recuerdo mal, no habría que hacer las cuentas, pero las remuneraciones, las jubilaciones y pensiones estaban en valores ridículos. Yo creo que con este gobierno se están recuperando. Habrá que ver la comparación. Yo no coincido en esto de que todos los jubilados se oponen al gobierno porque realmente están en una situación peor. Creo que están mejor, los datos lo muestran”, sostuvo.
“En todo caso, después entraremos en la sensibilidad política de cada uno, pero sí, el PAMI es un desafío. Pero lo es porque el sistema de salud que recibimos no está bien, entonces hay que trabajar muchísimo”, concluyó.
Ravier ratificó al ministro de Salud
A su vez, el sucesor de Manuel Adorni ratificó a Mario Lugones como ministro de Salud, en medio de la crisis en la obra social y tras la salida de distintos funcionarios de su cartera.
“Claramente que Lugones no va a renunciar. Es uno de nuestros ministros más importantes y está gestionando la salud en Argentina como nunca. Ya hemos dado muestras, en cada conferencia de prensa, con la gestión que está teniendo en el Garrahan, recuperando un hospital que estaba destruido”, consideró.