El vocero de Javier Milei dijo que "hay demoras en el PAMI" porque "ya no hay Plan Platita"

Adrián Ravier habló de “tensiones” con los prestadores de la obra social, aunque negó que haya interrupción de servicios y aseguró que los jubilados “están mejor” con esta gestión.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció la crisis en el PAMI, al dar cuenta de “demoras” en los pagos a los prestadores, pero negó interrupciones de servicios.

Ante la pregunta de MDZ, el portavoz dijo: “Hay tensiones con el PAMI porque este no es un gobierno que emite moneda gratuitamente, entrega el dinero a todos aquellos sectores que lo reclaman, como ha pasado en el pasado. No hay “Plan Platita”. Acá hay que reasignar partidas, con lo cual, si queremos más dinero para el PAMI, hay que tomarlo de otro lugar”, señaló en la conferencia de prensa de este martes.

Para Ravier, “en principio son demoras en algún pago”. “Es cierto que existe alguna demora en algún pago y cada tanto aparecen las partidas que se van obteniendo gracias a mejoras en la recaudación, y ese dinero se asigna para ponernos al día lo más posible, dentro de las posibilidades contables, con el PAMI, para que no perdamos los servicios, para que la gente se pueda seguir atendiendo”, destacó.

"Hay tensiones con el PAMI porque con este Gobierno no hay Plan Platita": en diálogo con MDZ, el vocero Adrián Ravier afirmó que el ministro Mario Lugones no va a renunciar y advirtió que "hay que reasignar partidas". https://t.co/q8QljPlJxa pic.twitter.com/B1QtzKQAw0 — MDZ Online (@mdzol) July 21, 2026 “He escuchado que se amenazaba con el corte de algún servicio en un sanatorio o alguna clínica, pero hasta ahora esto no termina de ocurrir porque siempre finalmente aparece la partida para pagar los últimos meses”, aseguró el funcionario.

“Y si bien siempre queda alguna deuda, bueno, yo creo que es una fiel demostración de lo que está viviendo la Argentina hoy con la manera en que administra el presupuesto. No es fácil. Si hubiera dinero, obviamente se pagaría. A veces la caja no alcanza y entonces empiezan negociaciones donde uno puede sugerir pagar menos”, agregó.