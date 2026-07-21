Javier Milei habilitó un aumento salarial para las Fuerzas Armadas: a quiénes alcanza y de cuánto es

El gobierno de Javier Milei formalizó ayer una modificación en la reglamentación de la Ley para el Personal Militar que amplía el acceso al suplemento salarial por título universitario dentro de las Fuerzas Armadas . La medida, publicada en el Boletín Oficial , representa un aumento en los ingresos de un sector importante de las fuerzas .

Con esto se actualizan los criterios para el cálculo de haberes y extiende un beneficio que hasta ahora tenía alcance limitado. Hasta la nueva reglamentación, el suplemento por título estaba restringido exclusivamente al personal superior del cuerpo profesional.

Con el cambio, esa limitación queda eliminada y el beneficio pasa a estar disponible para todo el personal militar que acredite títulos de educación superior reconocidos por la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación Técnico Profesional o la Ley de Educación Nacional. En los casos en que una misma persona cuente con más de un título, la normativa establece que solo se tomará en cuenta el de mayor graduación.

Otra novedad es que serán los Jefes de los Estados Mayores Generales de cada fuerza quienes definan qué títulos resultan válidos para acceder al suplemento, en función de su relación con las tareas y funciones que desempeña cada agente. El reconocimiento del título comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente a que se presente la documentación correspondiente ante la autoridad que cada fuerza determine.

El beneficio no se limita al personal en actividad. También alcanza a quienes ya están en situación de retiro y a los familiares con derecho a pensión, siempre que el militar haya reunido las condiciones exigidas antes de retirarse.

Cuánto ganarán los militares con el decreto de Javier Milei

En cuanto a los montos, el esquema queda organizado en tres niveles según el tipo de formación acreditada:

Un adicional del 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos terciarios;

El 15% para títulos universitarios de grado;

Un 25% para especializaciones, maestrías o doctorados.

Desde el área de Seguridad indicaron que, dependiendo del grado y el nivel de formación de cada caso, el impacto en el bolsillo podría traducirse en mejoras de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales.

Qué dice el decreto que le aumentó el sueldo a los militares

El decreto también ordena la reglamentación existente: da de baja referencias a dos conceptos que habían quedado desactualizados —el "Reintegro de Gastos por Actividad del Servicio" y el "Reintegro de Gastos por Permanencia en Actividad y Responsabilidad Jerárquica"—, por considerar que ya fueron absorbidos por otros rubros salariales o que perdieron carácter general. Además, deroga un inciso puntual de la reglamentación anterior para alinear la norma con el Decreto 473/2026, la disposición que había creado este adicional salarial poco más de un mes atrás con el objetivo de reconocer la formación académica y la profesionalización del personal militar.

Según trascendió de fuentes oficiales, la actualización responde a un pedido que las propias Fuerzas Armadas venían formulando desde 2013: equiparar su situación con la de otros organismos de la Administración Pública Nacional y con las fuerzas federales de seguridad, donde los mecanismos de reconocimiento salarial por formación académica ya estaban vigentes desde hace tiempo.