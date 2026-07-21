Otra intendenta de Mendoza decidió congelar su sueldo y el de sus funcionarios

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, decidió congelar su sueldo y el de sus funcionarios municipales desde este mes de julio hasta diciembre incluido.

La medida la resolvió a través de un decreto municipal, en el cual hizo referencia al "difícil contexto económico que atraviesa nuestro país".

"La medida está orientada a preservar el equilibro fiscal y la sostenibilidad financiera del municipio teniendo en cuenta la disminución de los recursos coparticipables que recibe el Municipio", destacaron en un comunicado oficial.

Además, agregaron que la decisión de Destéfanis "sostiene la necesidad de preservar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar la continuidad de los servicios a nuestros vecinos".

La medida de Flor Destéfanis se ha sumado a la de otros intendentes, como es el caso de Matías Stevanato (Maipú) y Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza) , quienes también congelaron sus sueldos y el de los funcionarios.

En el caso del maipucino, dictaminó el congelamiento de salarios para los funcionarios además de una reducción de un 20% de cargos políticos.

Con un ausentismo récord, Matías Stevanato conquistó la mayoría en el Concejo de Maipú luego de 6 años de gestión y 25 años de no ganar una elección legislativa. Milagros Lostes/MDZ

Desde la gestión del peronista destacaron que se dispuso una reducción del 20% de los cargos políticos de la Municipalidad, aunque no respondieron cuántos funcionarios hay actualmente y sobre qué referencia de tiempo se ha hecho la disminución.

En tanto, Ulpiano Suarez dispuso también el congelamiento de los salarios de los funcionarios municipales por un período de seis meses, una medida que comenzó a regir el 1 de julio y que busca dar una señal de austeridad frente al complejo escenario económico que atraviesan el país y las administraciones locales.

Ulpiano Suarez congeló por seis meses el sueldo de los funcionarios de la Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Nº 533/26 y alcanza a un total de 116 funcionarios: 86 pertenecientes al Departamento Ejecutivo y otros 30 del Honorable Concejo Deliberante, organismo al que el jefe comunal invitó formalmente a adherir a la iniciativa.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es que el esfuerzo para afrontar el contexto económico comience por los niveles jerárquicos de la administración pública, en línea con una política de gestión responsable y de contención del gasto.