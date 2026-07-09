Stevanato se suma al ajuste: congelamiento de sueldos a funcionarios y disminución de cargos

El jefe comunal tomó una serie de medidas para afrontar la compleja situación económica general, al igual que había hecho su par de Capital, Ulpiano Suarez.

Con un ausentismo récord, Matías Stevanato conquistó la mayoría en el Concejo de Maipú luego de 6 años de gestión y 25 años de no ganar una elección legislativa.

En medio de una crisis económica a raíz de un desplome de los recursos tanto nacionales, como provinciales y municipales, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, se sumó a algunas de las medidas tomadas por el capitalino Ulpiano Suarez y dictaminó el congelamiento de salarios para los funcionarios además de una reducción de un 20% de cargos políticos.

Desde la gestión del peronista maipucino destacaron que se dispuso una reducción del 20% de los cargos políticos de la Municipalidad, aunque no respondieron cuántos funcionarios hay actualmente y sobre qué referencia de tiempo se ha hecho la disminución.

A fecha de febrero del 2025, la comuna contaba con 70 funcionarios fuera de escala, por lo que una baja del 20% debería significar al menos unos 14 cargos políticos menos, y quedar en 56.

El peronista Matias Stevanato y el radical Ulpiano Suarez. Rodrigo D'Angelo / MDZ Según explicaron, la medida de congelamiento de sueldos y ajuste en la planta de funcionarios "forma parte de una estrategia de reorganización administrativa que busca optimizar el funcionamiento del Estado municipal y priorizar la asignación de recursos hacia los servicios y programas destinados a la comunidad".

También agregaron entre los puntos importantes, una reducción del 20% de los gastos corrientes, con el objetivo de "fortalecer el equilibrio en las cuentas públicas y garantizar una utilización responsable de los recursos municipales".