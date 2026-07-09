Polémica tras el Te Deum: Lilia Lemoine cruzó a García Cuerva y lo acusó de ser "peronista"

Tras las críticas del arzobispo al rumbo del país durante el Tedeum, Lilia Lemoine respondió con dureza, lo tildó de "peronista" y aseguró que "no representa los valores" que aprendió en la Iglesia.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, cuestionó con dureza al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego del tradicional Te Deum por el Día de la Independencia celebrado en la Catedral Metropolitana. A través de sus redes sociales, la legisladora calificó al religioso de "peronista" y aseguró que sus discursos son "hipócritas y aburridos", en respuesta al mensaje que el prelado pronunció ante el presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales.

El cruce se produjo luego de que García Cuerva dedicara buena parte de su homilía a reflexionar sobre la corrupción, la pobreza y la responsabilidad de la dirigencia política. En ese marco, sostuvo que "es cuestión de ser o no honestos y transparentes", al tiempo que reclamó mayor compromiso con los sectores más vulnerables y pidió dejar de lado la indiferencia frente a quienes atraviesan situaciones de exclusión.

Las declaraciones del arzobispo motivaron una inmediata respuesta de Lilia Lemoine. En una publicación en su cuenta de X, afirmó: "Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos". Además, sostuvo que ocupa "un cargo tan importante para la fe de los católicos" pero que termina transmitiendo un mensaje "arrogante y vacío". La diputada agregó que asistió a misa todas las semanas durante 13 años y que, tras escuchar varias de sus homilías, llegó a la conclusión de que "es peronista".

"No representa los valores que me enseñaron en la Iglesia", concluyó la legisladora libertaria, quien profundizó así las diferencias entre referentes del Gobierno nacional y sectores de la Iglesia Católica, que en reiteradas oportunidades expresaron reparos sobre el impacto social del ajuste económico impulsado por la administración de Javier Milei.

Javier Milei en el Tedeum junto al monseñor Jorge García Cuerva. Archivo Durante el Te Deum, Jorge García Cuerva eligió como eje de su mensaje la parábola del Buen Samaritano y aclaró que su intención era aportar "a la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina". En ese contexto, advirtió que a lo largo de la historia "los asaltantes también han recorrido los caminos" del país, robando sueños y oportunidades a los argentinos, y cuestionó a los dirigentes políticos por mantener discusiones alejadas de los problemas cotidianos de la población.