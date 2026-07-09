El duro mensaje de Jorge Ignacio García Cuerva: "Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia"

En el marco de la celebración del Día de la Independencia, monseñor arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva presidió el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Nuevamente, la Iglesia aprovechó para remarcarle falencias al Gobierno, principalmente en la situación que atraviesan los sectores más postergados, pero sin olvidar a los que arrasaron con la estructura del Estado.

El presidente llegó a la Catedral Metropolitana en torno a las 10.50 de la mañana y dio un afectuoso saludo a Jorge Ignacio García Cuerva, como también a los obispos auxiliares. Allí también saludó a Jorge Macri, con quien había estado muy distanciado en años pasados, pero hoy mostraron una simpatía inesperada.

En cuanto a la celebración, García Cuerva optó por la lectura del Evangelio donde Jesús relata la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37). Luego, en el sermón, que siempre tiene una lectura política más allá de la religiosa, el arzobispo comenzó diciendo: "El mensaje que compartiré quiere ser un aporte, a la luz de la Palabra de Dios, para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido que entre todos construimos la Patria, más allá de saber que, luego, puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación".

En ese sentido, dejó una fuerte frase con respecto a los políticos en general: "Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia, robando sueños a los jóvenes, robando posibilidades de progreso a las familias trabajadoras, sustrayendo dignidad a los más frágiles, apropiándose de las esperanzas y los esfuerzos de un pueblo que, a pesar de todo, quiere vivir mejor, y por eso está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad, que, en su nombre, tienen los dirigentes. Por eso el Papa León XIV decía el sábado pasado, respecto a este evangelio: Antes que cualquier otra consideración intelectual o convicción ideológica, el impacto con quien yace delante de nosotros, despojado de todo, llama a la proximidad".

Además, apuntó contra los que señalan la pobreza como un problema de hoy y no se hacen cargo de sus faltas a la hora de dirigir: "El hombre asaltado y despojado de todo queda al borde del camino. Un levita y un sacerdote lo ven y siguen su camino. Ya sea por estar apurados, por miedo, o por egoísmo, pero pasan de largo. En este 9 de julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren. Los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad; hoy queremos hacer presentes en este Tedeum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras, o diagnósticos, sino sus nombres, y sin pedirles 'antecedentes de pobre', como preguntándoles desde cuándo están viviendo esa difícil situación. Ya todos sabemos, con sinceridad, que esta realidad no es nueva y duele hace años".