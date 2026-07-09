El duro mensaje de Jorge Ignacio García Cuerva: "Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia"
Jorge Ignacio García Cuerva reflexionó en el Te Deum sobre la política, afirmando que "los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia".
En el marco de la celebración del Día de la Independencia, monseñor arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva presidió el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Nuevamente, la Iglesia aprovechó para remarcarle falencias al Gobierno, principalmente en la situación que atraviesan los sectores más postergados, pero sin olvidar a los que arrasaron con la estructura del Estado.
El presidente llegó a la Catedral Metropolitana en torno a las 10.50 de la mañana y dio un afectuoso saludo a Jorge Ignacio García Cuerva, como también a los obispos auxiliares. Allí también saludó a Jorge Macri, con quien había estado muy distanciado en años pasados, pero hoy mostraron una simpatía inesperada.
En cuanto a la celebración, García Cuerva optó por la lectura del Evangelio donde Jesús relata la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37). Luego, en el sermón, que siempre tiene una lectura política más allá de la religiosa, el arzobispo comenzó diciendo: "El mensaje que compartiré quiere ser un aporte, a la luz de la Palabra de Dios, para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido que entre todos construimos la Patria, más allá de saber que, luego, puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación".
En ese sentido, dejó una fuerte frase con respecto a los políticos en general: "Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia, robando sueños a los jóvenes, robando posibilidades de progreso a las familias trabajadoras, sustrayendo dignidad a los más frágiles, apropiándose de las esperanzas y los esfuerzos de un pueblo que, a pesar de todo, quiere vivir mejor, y por eso está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad, que, en su nombre, tienen los dirigentes. Por eso el Papa León XIV decía el sábado pasado, respecto a este evangelio: Antes que cualquier otra consideración intelectual o convicción ideológica, el impacto con quien yace delante de nosotros, despojado de todo, llama a la proximidad".
Además, apuntó contra los que señalan la pobreza como un problema de hoy y no se hacen cargo de sus faltas a la hora de dirigir: "El hombre asaltado y despojado de todo queda al borde del camino. Un levita y un sacerdote lo ven y siguen su camino. Ya sea por estar apurados, por miedo, o por egoísmo, pero pasan de largo. En este 9 de julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren. Los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad; hoy queremos hacer presentes en este Tedeum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras, o diagnósticos, sino sus nombres, y sin pedirles 'antecedentes de pobre', como preguntándoles desde cuándo están viviendo esa difícil situación. Ya todos sabemos, con sinceridad, que esta realidad no es nueva y duele hace años".
Igualmente, no dejó atrás al actual Gobierno. Una parte es su responsabilidad y García Cuerva se ocupó de marcarlo: "El samaritano dice 'cuídalo y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver'. Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche, o de despilfarro; a veces es invertir en los más débiles como el caso de la lectura de hoy, porque se necesitaba mucho cuidado para sanarlo. También hay ejemplos actuales: como cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden, y a priori se puede pensar que es un despropósito; pero luego, conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión que profesionales y asistentes entregados y comprometidos, acompañen y estimulen a cada uno de los beneficiarios, por caridad, pero también por justicia".
También se dio lugar para hablar de la Justicia Social, concepto tantas veces alterado en la política argentina, citando al papa León XIV: "Justamente en la encíclica Magnifica Humanitas, el Papa León XIV dice que la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás".
Para cerrar, citó a Lionel Messi, aprovechando el clima mundialista, con una idea clara que sostiene en cada intervención que hace el arzobispo: "Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos… ¡Lo logramos!".