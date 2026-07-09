Jorge Macri encabezó el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo por el Día de la Independencia

Los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia comenzaron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza de Mayo, ceremonia que fue encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri .

Acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña , el mandatario participó del acto junto a la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio , la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg , efectivos de la Agrupación 9 de Julio del Regimiento de Patricios, integrantes del gabinete porteño, legisladores, representantes del cuerpo diplomático y autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Durante la ceremonia, las autoridades entonaron el Himno Nacional Argentino y participaron del tradicional izamiento de la enseña patria frente a la Casa Rosada.

"El Día de la Independencia nos recuerda que este país y esta Ciudad se construyen con esfuerzo, con trabajo, con respeto por la ley y con la capacidad de unirnos detrás de objetivos comunes", expresó Jorge Macri.

El jefe de Gobierno también hizo un llamado a la unidad en un contexto de fuertes diferencias políticas.

"Tenemos un desafío grande todos los dirigentes: construir una patria unida que no abone sus diferencias. A mí me toca gobernar esta Ciudad, que además de ser la más linda, es la ciudad de todos, y quiero hacer un llamado a tratar de tirar todos para el mismo lugar", afirmó.

Chocolate patrio con vecinos

Tras el acto oficial, Jorge Macri y los integrantes de su gabinete compartieron un tradicional chocolate caliente con churros junto a más de 200 vecinos en la Casa de la Cultura, ubicada sobre la Avenida de Mayo, en el histórico edificio donde funcionó el diario La Prensa, recientemente restaurado por el Gobierno porteño.

La agenda oficial por el Día de la Independencia continuó con la participación del mandatario en el tradicional Tedeum que se celebra en la Catedral Metropolitana y que estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.