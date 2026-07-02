Qué es BAX, la Inteligencia Artificial que presentó la Ciudad de Buenos Aires para agilizar trámites
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó BAX, un asistente conversacional diseñado para resolver varias gestiones, desde pedir turnos médicos hasta acceder a documentación.
Jorge Macri presentó BAX, una aplicación de Inteligencia Artificial para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que promete agilidad e integración. En su lanzamiento, el jefe de Gobierno porteño destacó este avance y expresó: "Creemos que la tecnología tiene sentido cuando nos hace la vida más simple".
"Los porteños tenemos un estilo de vida que va a mil por hora. Somos exigentes, nos desafiamos todo el tiempo, y nuestro objetivo es cuidar y potenciar ese estilo de vida. Por eso hoy presentamos BAX", dijo en su discurso.
En cuanto a esta plataforma, Macri señaló que esta "es una nueva manera de vincularnos con la Ciudad", y explicó que "es el primer asistente conversacional de IA que concentra todo en una sola app".
"Ese desorden de tantas páginas webs, de trámites eternos y complicados, de tiempo perdido, lo estamos ordenando en un solo lugar", prometió.
Cómo funciona BAX, la nueva IA de la Ciudad de Buenos Aires
Como cualquier otra Inteligencia Artificial, BAX funciona preguntando, y la aplicación te responde. "Escribiendo o enviando un audio, con tu lenguaje natural te entiende", indicó el funcionario. De esta manera, la IA responde por escrito y en audio.
Qué se puede hacer con BAX
- Pedir un turno en centros de salud públicos
- Orientarte para renovar la licencia
- Consultar una infracción
- Acceder a documentación
- Encontrar actividades culturales de la Ciudad
- Iniciar reclamos
Y muchas más funciones.
Por su parte, Jorge Macri destacó: "También pensamos en quienes sienten que la tecnología los deja un poco afuera: una persona ciega o una persona mayor puede resolver una consulta sin depender de alguien que lo asista. La innovación también es integración".