Arte, IA y criptomonedas: así fue la experiencia exclusiva en el Espacio Cultural Bitcoin junto a Bitget

El Espacio Cultural Bitcoin y el Centro de Inteligencia Artificial , junto a Bitget , fueron sede de un encuentro exclusivo para unir los mundos del arte, la tecnología, las finanzas y el networking.

La jornada tuvo lugar, este martes, en Marcelo T. de Alvear 405, en la Ciudad de Buenos Aires, y contó con una variedad de propuestas vinculadas con activos digitales, intercambio profesional y obras de arte argentino.

"Creamos este espacio justamente para que el arte, la tecnología y las finanzas dejen de hablar idiomas separados. Encuentros como este demuestran que esa conversación ya está pasando", señaló Pablo Gutiérrez Zaldívar , de Espacio Cultural Bitcoin y Centro de IA.

De esta forma, el encuentro planteó un cruce entre arte, tecnología, finanzas y networking, cuatro áreas que, según los organizadores, tienen cada vez más puntos de contacto.

La experiencia comenzó con una propuesta de café de StandAlone , compañía parte de Lupo Group. La firma estuvo a cargo de una espresso experience para acompañar las conversaciones entre los asistentes. Esa primera instancia se desarrolló en un ambiente rodeado de obras de arte argentino y sirvió como apertura para el intercambio entre los invitados convocados.

El eje principal de la actividad fue la exposición de Matías Part, P2P & OTC Regional Director de Bitget. El ejecutivo presentó una charla sobre los beneficios de operar con la plataforma y explicó su uso como herramienta de inversión. Durante la presentación, repasó funcionalidades del exchange y tendencias que redefinen el mercado de activos digitales, en un contexto regional de adopción creciente.

Por su parte, Bitget participó como organizador junto al espacio anfitrión. Se trata de uno de los exchanges de criptomonedas y empresas Web3 con presencia consolidada en América Latina. Su intervención en la jornada estuvo vinculada con el uso de la plataforma, las alternativas de operación y el rol de la infraestructura para el desarrollo de nuevas oportunidades.

“La conectividad y la infraestructura son la base de todo esto. Espacios donde se cruzan tecnología, finanzas y networking son donde realmente surgen las próximas oportunidades”, expresó Matías Part durante el encuentro.

Además de la charla técnica, el encuentro tuvo una instancia orientada al networking entre empresarios, inversores, profesionales y referentes del arte. Ese tramo de la jornada permitió conversaciones sobre el futuro de la tecnología y las finanzas, con participación de actores de distintos sectores del ecosistema convocado.