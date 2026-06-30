De las promesas incumplidas al colapso en Los Corralitos: radiografía de la crisis ambiental

Para intentar entender cómo se llegó a la situación de colapso de la red cloacal que derivó en desbordes de líquidos cloacales con epicentro en Los Corralitos hay que remontarse varios años atrás.

Deficiencias en el ordenamiento territorial de la provincia, una red cloacal obsoleta y sobrecargada que no recibió inversiones durante décadas, obras inconclusas por problemas de financiamiento y promesas que no pudieron cumplirse configuraron un combo letal.

A mediados de 2017, el gobernador Alfredo Cornejo (durante su primera gestión) firmó un convenio para ampliar la planta depuradora El Paramillo y para construir el colector Boedo-Ponce, el cual recolecta los efluentes cloacales de cerca de 480.000 personas del Gran Mendoza.

Dicho colector tiene inicio en la intersección de calle Terrada y Boedo (Luján de Cuyo) y se empalma con la colectora Máxima Noreste en la intersección de calles Buenos Vecinos e Infanta Isabel, cerca de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, lugar donde actualmente se encuentra el epicentro de los desbordes cloacales en Los Corralitos. Las obras del colector Boedo-Ponce finalizaron en 2021.

En aquel entonces, Cornejo había asegurado que esperaba que para el final de su mandato, en 2019, Mendoza podría tener el 100% de cobertura cloacal y acceso a agua potable en las zonas urbanas. "Nos enorgullece que Mendoza vaya a tener la mayor cobertura de cloacas del país", afirmaba el gobernador.

En 2017 el gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio con ENOHSA para iniciar las obras de mejoramiento del sistema cloacal.

Contratiempos en el financiamiento de obras

El plan integral para modernizar el sistema cloacal de Mendoza también incluía la construcción del colector Colonia Segovia, el cual conectaría directamente con Paramillos, aliviando la colectora Máxima Noreste. La licitación se llevó a cabo en 2021, las obras -que originalmente se financiaban con fondos nacionales- comenzaron en abril de 2022 y tenían un plazo de ejecución de 20 meses. Sin embargo, el Ejecutivo nacional disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), la obra dejó de recibir financiamiento y quedó inconclusa.

Hacia fines de enero de 2026, con la obra paralizada, el Ejecutivo provincial anunció que las tareas serían costeadas con fondos del resarcimiento. Pese a lo que se comunicó en ese entonces, las tareas no se terminaron.

Hace algunas semanas, el Gobierno de Mendoza comunicó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado un financiamiento de 150 millones de dólares para infraestructura hídrica. Entre las obras a costear con ese dinero se encuentra el colector Colonia Segovia.

El colapso en Los Corralitos y otros sectores de Guaymallén

En paralelo, mientras el colector Colonia Segovia sigue inconcluso, el deterioro del sistema cloacal llegó a un punto crítico en Guaymallén y colapsó. A partir de 2024 vecinos de la zona de Los Corralitos comenzaron a sufrir por desbordes cloacales. El epicentro del conflicto, la intersección de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo. Desde ese entonces, y hasta la fecha, la situación ha sido una constante.

Tras años de desbordes de líquidos cloacales en la zona, los vecinos explotaron por el deterioro que expusieron que sufrieron sus propiedades. También por la contaminación. En este último aspecto, en 2026 llegaron a autofinanciarse estudios sobre el agua, los cuales fueron realizados por el laboratorio de la UNCuyo. Los resultados fueron contundentes: según el informe, la mayoría de las muestras tomadas fueron declaradas "no aptas para consumo".

En otra parte del departamento también se había producido un importante socavón en calle Tirasso. La gravedad de la situación hizo que el municipio declare la emergencia ambiental y sanitaria.

Un socavón en calle Tirasso provocó un rebalse cloacal. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los vuelcos en el canal Pescara

Ante un escenario de colapso, Aysam había gestionado hacia fines de 2024 un permiso con Irrigación para poder volcar los efluentes cloacales al canal Pescara. La empresa que comanda Humberto Mingorance recibió el visto tras una negativa inicial, aunque fue sólo de manera excepcional y por un plazo definido.

Frente a los vuelcos en el canal Pescara, la ONG Oikos Red Ambiental presentó una medida cautelar para que cesen los vuelcos en el canal Pescara, aunque ésta fue rechazada por la Justicia. Por otra parte, la ONG Fiscalía Ciudadana había iniciado una demanda penal tanto contra Aysam como contra Irrigación por estas acciones. Este expediente judicial actualmente sigue su curso.

En el medio, debido a la naturaleza de los líquidos que circulaban por dicho canal, se le cortó el acceso a riego a los productores que se sirven del agua del Pescara. En este aspecto, cabe resaltar que de acuerdo a la resolución 400/03 de Irrigación, que regula el uso agrícola de efluentes tratados dentro de las Áreas de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE), "se prohíbe totalmente el riego con aguas cloacales de cultivos de consumo en fresco que se cosechan y distribuyen en forma inmediata y que tienen contacto directo con el agua de riego". Se consideran "cultivos de consumo en fresco" aquellas hortalizas de hoja y ciclo corto, como puede ser la espinaca o la lechuga; tomates y otros frutales.

Tras varias prórrogas, y vencidos los tiempos estipulados, Aysam solicitó un nuevo permiso, pero esta vez Irrigación se lo negó. El cese de vuelcos en el canal Pescara provocó que la situación en Severo del Castillo y 2 de Mayo empeorara.

Las medidas de "corto plazo" que no dieron resultados

La saturación de la red cloacal se vería todavía más perjudicada por las contingencias climáticas, que harían que los efluentes cloacales desborden por las calles. Esto hizo que Aysam ejecute un plan de "corto plazo" para intentar mitigar los daños.

Para ello se contrató a una empresa de Brasil (Sanit Engenharia Ltda.) para retirar los elementos sólidos que se habían acumulado en las cañerías. Respecto de esto último, hay que destacar que el principal inconveniente que existe es la pendiente del terreno, lo que genera que se originen sedimentos que terminan por obstruir el paso del líquido.

Para que la empresa pueda llevar adelante su tarea, se ejecutaron 32 bocas de registro sobre la Colectora Máxima en la zona crítica, entre calles Severo del Castillo, 2 de Mayo y Humberto Primo. También se construyó un bypass en la zona afectada, el cual trabaja con sistema de bombeo.

Julieta Caballero - MDZ

Los vuelcos no autorizados en el canal de riego Ramo 12

Pese a la implementación de esta medida de "corto plazo", el bombeo no daba abasto y los tiempos terminaron por superar ampliamente lo informado previamente. Ante la imposibilidad de volcar en el Pescara, la empresa que preside Mingorance procedió a derivar el líquido que el bypass no podía procesar en un canal de riego que pasa por la intersección de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo (Ramo 12).

Esto fue confirmado por el propio titular de Aysam, quien indicó que se volcaban 50 litros por segundo. Según relataron los vecinos del lugar, esto ocurre de manera diaria durante aproximadamente ocho horas.

Para poder llevar adelante los vuelcos, Aysam debió romper la pared del canal de riego.

Aysam rompió una pared del canal de riego Ramo 12 para poder volcar los efluentes cloacales. Julieta Caballero - MDZ

La pelea entre Irrigación y Aysam

Las acciones que Aysam llevaba a cabo en el Ramo 12 no contaban con la autorización de Irrigación. Tras detectar esta irregularidad, el organismo instó a la empresa conducida por Mingorance a que cese con los vuelcos. Incluso llegó a labrar varias actas, cuyas órdenes no fueron acatadas.

El desacato de Aysam hizo que Irrigación presente una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Ambientales. El organismo que encabeza Sergio Marinelli enmarcó su reclamo en lo establecido en la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, la cual penaliza a quienes contaminen de manera peligrosa para la salud "el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general" con los desechos citados en la norma (como es el caso de los líquidos cloacales).

Además de esto, la empresa que preside Mingorance también enfrenta una acusación por dañar infraestructura que tiene carácter público por haber roto la pared del canal de riego Ramo 12.

Mientras avanzaba el expediente judicial, Irrigación le impuso a Aysam la máxima multa establecida en la ley: 100 mil Unidades de Agua que equivale a 120 millones de pesos.

La imputación a Humberto Mingorance y otros directivos de Aysam

Tal como indica la ley del Ministerio Público de Mendoza, los fiscales están obligados a consultar con sus superiores cuando el investigado es un funcionario público. Así, el fiscal Gabriel Blanco recomendó la imputación del titular de Aysam, como así también de otros gerentes y directivos de la firma. La decisión fue respaldada por el fiscal Sebastián Capizzi.

Finalmente, los fiscales jefes Gustavo Pirrello y Paula Quiroga confirmaron esa visión e imputaron a Mingorance y a otros dos integrantes de la cúpula: Darío Hernández, gerente General, y Carlos Sifuente, gerente operativo.

Cabe destacar que pese al avance judicial, el gobernador Alfredo Cornejo respaldó a Mingorance al afirmar que no fue imputado "por un hecho de corrupción". En esa línea resaltó que no consideraba apartarlo de su cargo porque eso "no cambia el plan de fondo".

En paralelo, la causa penal que inició la ONG Fiscalía Ciudadana sigue su curso, sin que nadie haya sido imputado.

Tras ser imputado, Humberto Mingorance arriesga una dura pena. Gobierno

El acuerdo entre Aysam, Irrigación, Ambiente y Guaymallén

Pese a la imputación de Mingorance por la demanda que Irrigación le hizo a Aysam, ambos organismos firmaron un convenio en el que también participaron la Municipalidad de Guaymallén y la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. En el mismo, se trazó un plan de mitigación y planificación de obras para darle solución definitiva al problema.

Las obras de "corto plazo"

En el corto plazo, los líquidos serán conducidos por el canal de riego Ramo 12 hasta un campo ubicado en el límite entre Guaymallén y Lavalle, sobre la Ruta provincial 27, donde serán volcados. Para ello, se debe cumplir una serie de requisitos: la conducción deberá ser “cerrada, estanca, independiente y completamente segregada del escurrimiento del agua de riego”, evitando “contacto, mezcla, infiltración ni posibilidad de contaminación cruzada entre los efluentes cloacales y las aguas destinadas a riego agrícola”.

Además, para que esto sea posible, el municipio colaboraría con relevamientos de predios, servidumbres e interferencias urbanas vinculadas a futuras obras estructurales. Esto incluye la erradicación de árboles.

Cabe destacar que estas medidas son de carácter transitorio mientras se llevan adelante las obras de mediano y largo plazo.

DESECHOS CLOACALES GUAYMALLEN 2 Marcos Garcia / MDZ

Las obras de "mediano plazo" y la declaración de utilidad pública de terrenos en Los Corralitos

Para esta fase del plan de obras, Aysam evaluaba tres opciones (la construcción de un aliviador, montar un nuevo colector que reemplace el tramo que está en 2 de Mayo; o la implementación de una impulsión sobre 2 de Mayo mediante una estación de bombeo, propuesta que contemplaba la adquisición de un predio en Severo del Castillo y 2 de Mayo).

Finalmente la empresa se decantó por construir un nuevo colector. El mismo va de Severo del Castillo e Infanta Isabel hacia el Este por campos privados hasta calle Reconquista y para luego empalmar en Humberto Primo.

Para poder llevar adelante esto, Irrigación declaró de utilidad pública 21 parcelas, las cuales podrán ser ocupadas temporalmente por Aysam para la construcción del nuevo colector cloacal. Según se informó, los propietarios de los lotes serán indemnizados.

Las obras de largo plazo que buscan dar solución definitiva al problema

El plan integral presentado por Aysam se completa con la conclusión del colector Colonia Segovia, el cual sería finalizado con financiamiento del BID, según comunicaron desde el Ejecutivo provincial. Además, se contempla la instalación de cámaras de retención y bombeo, y extracción de lodos y remediación de la planta de tratamientos El Paramillo. Para todas esto se prevé una inversión cercana a los USD 51 millones.

Finalmente, la planificación contempla la construcción del Colector Trasvase de cuencas Godoy Cruz-Capital, el cual buscará derivar los efluentes del oeste de Godoy Cruz hacia la planta Campo Espejo. Cabe remarcar que el proyecto ejecutivo de esta obra ya se encuentra terminado, aunque de momento no cuenta con financiamiento ya que originalmente estaba bajo la órbita de ENOHSA.

El otro foco de conflicto de Aysam

Mientras que se llevan adelante los trabajos para mitigar el daño en Los Corralitos, situación que además derivó en que el municipio de Guaymallén decida eximir del pago de tasas municipales a vecinos de calles afectadas por la emergencia ambiental en la zona, Aysam enfrenta otro frente por realizar vuelcos sin contar con autorización de Irrigación.

Tal es el caso de un campo de vuelcos ubicado sobre calle Los Pinos, en la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento de Maipú. A pocos kilómetros de la planta El Paramillo, Aysam vuelca líquidos sobre una finca.

Marcos Garcia / MDZ

Irrigación corroboró la situación y labró un acta para que esta situación se detenga. Por su parte, desde Aysam argumentaron que tienen un convenio con el propietario del campo. De momento, el expediente sigue su curso.