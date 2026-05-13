Aysam bajo la lupa: avanza la imputación contra funcionarios por desbordes cloacales en Los Corralitos

Lo que ocurre en Los Corralitos y “aguas abajo” no es una metáfora: huele mal y las consecuencias ambientales son peores aún. Hace más de un año hay derrames controlados y clandestinos de líquidos cloacales por el colapso del colector que transporta los desechos de más de medio millón de personas.

La crisis ambiental generó controversias y podría derivar por primera vez en la imputación formal contra funcionarios por la contaminación que generan. Así lo pidió el fiscal Gabril Blanco, que recomendó imputar a las autoridades de Agua y Saneamiento Mendoza ( Aysam ) por los desbordes, en una causa que suma capítulos, testimonios, datos y pruebas, pero hasta ahora no tenía acusados formales.

Al tratarse de funcionarios públicos, el fiscal original debe consultar a sus superiores. Esa consulta ya se hizo. En primer orden el fiscal Sebastián Capizzi opinó igual que Blanco para ir por la imputación. Ahora resta saber la opinión de Gustavo Pirrello, el fiscal general adjunto.

En caso de avanzar, la imputación podría caer sobre Humberto Mingorance, presidente de la empresa, y los responsables técnicos. En una situación convencional, el exsubsecretario de Ambiente ya hubiera sido acusado formalmente. Pero la ley del Ministerio Público de Mendoza obliga a los fiscales a hacer consultas a sus superiores cuando el investigado es un funcionario público . Es decir, tienen el privilegio de que haya más filtros antes de ser imputados.

Una imputación que llegaría tras años de reclamos y padecimientos

La situación sanitaria de Mendoza es crítica. Y en el caso de Los Corralitos y el sur de Lavalle es todavía peor porque sufren el colapso del sistema en el Gran Mendoza. En particular ocurre con la Colectora Máxima Noreste, que reventó y tuvo como epicentro la zona de las calles Severo del Castillo y 2 de mayo. El año pasado, por los desbordes se autorizó el vuelco al canal Pescara, generando un impacto enorme en toda la zona aledaña.

En este punto hay que remarcar algo: hace algunas semanas Mingorance reconoció que desde el organismo tenían identificado el problema hace "unos cuatro o cinco años atrás". A pesar del tiempo transcurrido, Aysam no solucionó el problema y este año la situación siguió.

Desbordes cloacales en Corralitos (10) Los desbordes cloacales en Los Corralitos llevan más de dos años. Julieta Caballero - MDZ

En la actualidad, con los múltiples vuelcos el recorrido de los efluentes cloacales se extiende por más de siete kilómetros. "El efluente circula por el frente de una clínica médica, un club social y deportivo, una escuela primaria, un jardín maternal, un polideportivo, un centro de salud, varios locales comerciales, varios galpones de acondicionamiento y empaque de hortalizas, una subdelegación municipal, un matadero, un control de colectivos, un puesto de gendarmería nacional, una unión vecinal y pasa a 200 metros de un micro hospital", detalla un vecino de la zona que se tomó el trabajo de recorrer en bicicleta todo el trayecto del líquido contaminado, desde su origen en la intersección de calles Severo del Castillo y 2 de mayo hasta el límite con Lavalle.

Cloaca Corralitos Muestra Julieta Caballero - MDZ

En la zona del basural de Puente de Hierro, al límite con Lavalle, los "piletones" en donde se vuelca el líquido cloacal están saturados. No hay otro adjetivo. Tal es la cantidad de agua contaminada que recae en la zona, que a veces las calles se transforman en ríos de desperdicios. "Ahí no es una zona residencial de primer de primer nivel, ni de segundo nivel... pero hay gente viviendo ahí, hay niños, y es realmente preocupante", dice un ciudadano de Los Corralitos.

Tras no haber podido darle solución definitiva al problema, Aysam pidió autorización para volver a volcar al canal Pescara, pero Irrigación se lo negó. Tras una serie de denuncias de los vecinos, el conflicto escaló hasta la Justicia, desde donde incluso pidieron testimonio a autoridades del ministerio de Salud de la provincia. En ese marco, la doctora Andrea Falaschi, directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud y Deportes declaró que existía riesgo de contaminación en los pozos de agua de las viviendas y advirtió que el los efluentes no estaban recibiendo el tratamiento adecuado. La negativa de Irrigación no era antojadiza: existía riesgo real de contaminación.

De hecho, una prueba que el ministerio de Salud realizó en un domicilio de la zona confirmó lo que los vecinos denunciaban: la contaminación se había perpetrado. El informe era contundente: "la muestra analizada no cumple con los criterios microbiológicos establecidos" en el Código Alimentario Argentino. “No es el único caso”, aseguran los vecinos con una mezcla de enojo con resignación.

Informe de pozo de agua en Los Corralitos

Entre las quejas de los ciudadanos, uno expone que si hay contaminación en un pozo de 16 metros de profundidad, como es el caso mencionado, significa que la napa está afectada. "A muchas familias se les enferman los niños", se lamentan indignados los vecinos, quienes aseguran que "la situación es desesperante".

Si bien las nulas condiciones de salubridad son la principal preocupación, las quejas de los vecinos no se limitan sólo a eso. Desde casas que sucumben ante la humedad imperante, pasando por un ecosistema totalmente dañado hasta un perjuicio económico incalculable. "Hay gente que quiere vender la casa porque ya no soporta la situación, pero quién va a querer venir a vivir acá. No compra nadie", es uno de los tantos lamentos.

Portada Cloaca Corralitos Julieta Caballero - MDZ

Los productores también ven afectados sus intereses económicos. Por un lado se les prohíbe utilizar el agua que circula por el canal de riego en el que Aysam vuelca el líquido cloacal, esto con el atenuante de que pese a esto están pagando el servicio de Irrigación. Por otra parte, el valor de sus productos se desploma en las ferias: "Saben que venimos de esta zona y la situación que atravesamos... por eso cuando vamos a la feria nos quieren pagar menos y la actividad deja de ser redituable", expresa un trabajador de la tierra.

Pese a los reclamos de los habitantes de la zona, a las advertencias del ministerio de Salud y a las negativas de Irrigación, Aysam generó un vuelco clandestino sobre otro canal cercano. Se trata del Ramo 12, un cauce que rodea zona productivas y habitadas. El conflicto escaló y hubo denuncias de vecinos, productores y hasta de Irrigación.

acta contra aysam

En paralelo a estos vuelcos clandestinos se gestó una mesa de negociación para buscar alternativas. Todo ocurre en una contingencia permanente, pues por no se puede cortar el servicio por la naturaleza que tiene. Según detalló Mingorance hace algunas semanas, Aysam estaba próximo a firmar un convenio con un productor para que todo el líquido vaya a parar a su finca. En la zona dicen desconocer este acuerdo, sacan cuentas y los números no les dan: "Son 50 litros por segundo, durante ocho oras son 1.440.000 litros. no sé que finca vaya a aceptar un millón y medio de litros de líquido cloacal por día", se cuestionan. El daño ambiental, igual, está generado.

Acequias rotas Cloacas Corralitos Pese a la negativa de Irrigación, Aysam vuelca líquidos cloacales en el canal de riego. Julieta Caballero - MDZ

Hubo advertencias y promesas. Incluso se generaron conflictos internos en el equipo de Gobierno, pues Irrigación y Aysam tienen componentes políticos: uno debe controlar al otro, pero ambos dependen de la batuta de Alfredo Cornejo. En medio de esta tensión se suma la presión judicial. En realidad, en Tribunales llama la atención que ante tantos elementos hasta ahora la causa no tenga acusados. Entre las medidas que se analizaban estaba la posibilidad de llamar a declaración "informativa", un paso previo a la acusación. Finalmente se decidió por la imputación, decisión que aún no pasa el filtro político del Ministerio Público Fiscal.

Casi medio siglo de abandono y negligencias

La colectora que colapsó concentra los líquidos cloacales de más de 526 mil habitantes, a los que se le suman conexiones clandestinas. Tiene un recorrido de 26 kilómetros y fue construida en los 80. Desde entonces, no ha tenido mayores intervenciones. Incluso por el material con el que está fabricada (hormigón) tiene una corrosión que es “igual a no tener nada”, como indican los especialistas. El crecimiento poblacional y la proliferación de barrios privados hicieron el resto de la tarea para que se produzca el desastre.

Las solución definitiva que presentó Aysam es a largo plazo. En el proyecto difundido, la empresa calcula que las obras para aliviar el colector llevarán al menos dos o tres años. En el mientras tanto, la "solución inmediata" que se les da a los vecinos es continuar con el sistema de bypass que hasta el momento no ha dado resultados.

"Si se repite la foto del año pasado, en mayo ya no deberían haber más desbordes", pronosticaba Mingorance hace semanas. La bola de cristal le falló y los habitantes siguen tachando los días esperando un alivio que, de momento, parece estar lejos de llegar.