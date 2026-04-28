Escala el conflicto por los desbordes cloacales en Los Corralitos

La situación de los vecinos de Los Corralitos respecto de los desbordes cloacales parece no tener fin. Luego de años de reclamos, las respuestas -al menos por ahora- no dan soluciones. Según denuncian habitantes de la zona, productores y fundaciones, el problema data de los últimos tres años.

La esquina de Severo del Castillo y 2 de Mayo sufre a diario desbordes cloacales que no sólo inundan las calles, sino que llegan a invadir la propiedad de los vecinos. "Lo que sucede acá en Los Corralitos hace aproximadamente tres años es un delito ambiental cometido principalmente por Aguas Mendocinas ( Aysam )", le expresó a MDZ Marcos Neirotti, vecino de la zona e integrante de la Fundación Fiscalía Ciudadana.

Según relató, a fines de 2024 la fundación realizó una querella judicial contra Irrigación y Aguas Mendocinas por el vertido de líquidos cloacales sobre el Canal Pescara. Luego de una reunión entre los vecinos de la zona, se presentaron más de 50 denuncias ante el Ministerio Público Fiscal. "Ahí comenzó a trabajar el Gobierno provincial", explicó Neirotti. Los vecinos, asegura, se sienten desamparados.

Sin embargo, el problema no se ha solucionado. En estos años en la zona ha trabajado una empresa brasilera y en el último año Aysam implementó un bypass para alivianar el tráfico de líquido en el caño madre que pasa por la zona. El principal inconveniente que hay es la pendiente del terreno, lo que genera que se originen sedimentos que terminan por obstruir el paso del líquido, proveniente principalmente de Luján de Cuyo y Ciudad.

Pese a la medida adoptada, los resultados no son los esperados y los desbordes continúan sucediéndose a diario, casi con la precisión de un reloj suizo. El brote de agua cloacal se produce "todos los días, desde las tres de la tarde hasta la una o dos de la madrugada", aseguran los vecinos. Situación que reconoció recientemente Humberto Mingorance, titular de Aysam. Y el panorama empeora cuando hay precipitaciones.

Un atenuante que indigna a los habitantes de la zona es que conviven a diario con efluentes cloacales cuando ellos mismos no tienen acceso a cloacas.

Desborde cloacal en Corralitos

Medidas que no solucionan el problema y afectan a los productores

Para paliar un poco la situación en momentos de desborde, Aysam gestionó y obtuvo un permiso para derramar los líquidos cloacales en canales de riego. Esto afectó a los productores, que recibían agua que no es apta para el cultivo. "Hay muchos productores que ya han hecho sus siembras de otoño, y las siembras de otoño son muchas hortalizas de hoja... espinacas, coliflor, albahaca. Todos esos productos no se pueden regar con este tipo de líquidos. Hay una resolución de Irrigación que prohíbe regar con este tipo de líquido muchos productos agropecuarios. Sólo se pueden regar productos industriales, siempre que el líquido esté tratado", explicó Martín Betancud, productor de la zona.

Este panorama afecta el valor de la producción. Según lo expresado por Betancud, todos los cultivos de la zona se han hecho conocidos por estar siendo regados con líquido cloacal, lo que hace que en las ferias su cotización caiga.

Más allá del problema ambiental, y su afección diaria, los propietarios también se han visto notablemente perjudicados a nivel económico. Ante la falta de soluciones reales y duraderas, son muchos los vecinos que han optado por poner sus casas en venta. Sin embargo, la cotización de los inmuebles cae en picada y las ofertas brillan por su ausencia.

"Ni Irrigación, ni el Municipio, ni Aysam ponen la cara. Lo único que se hizo fue el bypass que hizo Aysam. Todo lo que han dicho en los medios es mentira, no han empezado con ninguna obra. Nosotros venimos haciendo ruido para que no nos tomen como ciudadanos de segunda y vengan a solucionar el problema", sentenció Betancud.

Ante este panorama, los productores, junto con los senadores provinciales Félix González, Cristina Gómez y Gerardo Vaquer presentaron un proyecto de ley para que en la zona se declare Emergencia Ambiental, Sanitaria y Agrícola. En el proyecto se solicita que a los productores no se les cobre la cuota de Irrigación, ya que no están recibiendo líquidos aprobados para el cultivo.

Promesas incumplidas

La indignación de los vecinos aumenta a medida que la crisis se prolonga. Las acciones de los organismos encargados de brindar soluciones han sido insuficientes, y la ausencia de resultados se potencia por promesas que no terminan de concretarse. "Sentimos un abandono absoluto. Esas fechas que han salido a citar Calvente y Mingorance, de 45 a 60 días, las han ido corriendo en el último año una decena de veces. Las promesas no las van cumpliendo, y la obra definitiva nunca llega. Y las que son intermedias no las terminan. Es desesperante realmente", reclama Neirotti.

El riesgo sanitario y un reclamo que escaló hasta la Justicia

Para intentar obtener respuestas, en septiembre de 2025, el propio Neirotti hizo uso de su banca de ciudadano en el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén. Durante su exposición, planteó la gravedad de la situación. En ese marco, el vecino leyó parte de la declaración testimonial de la Dra. Andrea Falaschi, directora de la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud de Mendoza, quien dio testimonio en la causa judicial contra Aysam e Irrigación, en la que la fundación Fiscalía Ciudadana es querellante.

"Si ese efluente contamina agua potable que la población bebe es un riesgo, si las personas se exponen directamente, por ejemplo al caminar descalzos o el efluentes alcanza a cultivos o huertas que tengan en su domicilios o pozos de agua que usen podrían tener exposición por ingesta. También habrían algunos gérmenes que están en el agua como la Legionela y que al vaporizarse el agua por riego (o) por aspersión puede alcanzar a las personas, o (a) través de vía aérea, afectando particularmente a las personas inmunodeprimidas", explica la funcionaria en la declaración leída por Neirotti.

En esa línea, la funcionaria explica que la situación es compleja, ya que "no todas las enfermedades tienen el mismo periodo de latencia o de incubación que significa desde que la persona se infecta hasta que manifiesta los síntomas de enfermedad". Además, también detalló que también hay una dependencia en carga de microorganismos presentes para que éstos puedan ser capaces de infectar.

En ese sentido la declaración de Falaschi expone que "tanto Irrigación como Aysam deberían verificar si se han limpiado los medios de acceso de agua para riego de los vecinos, como por ejemplo las hijuelas, después ver si esa contaminación ha contaminado pozos de agua que usen los vecinos para regar o beber. Asegurar que el agua que estén consumiendo los vecinos tengan parámetros de calidad de agua para consumo y riegos".

En el caso puntual del vuelco sobre el canal Pescara, la declaración de Falaschi sostiene que "se trata de un vuelco del efluente, que no está sometido al tratamiento normal de purificación o descontaminación que consta de tres etapas, que una primeria donde se retira más del 70% del residuo sólido, la secundaria y terciaría para su tratamiento f final pero este caso es de emergencia se está vertiendo sin este tratamiento por lo que se está haciendo una remediación a través de la hipercloración y dilución con agua de pozo. Desde salud advertimos que el tratamiento realizado sólo con cloro no reduce la cantidad de parásitos que pudieran tener los efluentes y que sería necesario medir desde el punto de vista microbiológico no sólo las bacterias sino que también los parásitos y no es seguro que reduzcan la carga bacteriana por no tener el tratamiento habitual y final adecuado".

Declaracion testimonial de la doctora Andrea Falaschi Causa Pescara ONG Fiscalia Ciudadana

Hace sólo algunos días, la fundación de la que es parte Neirotti radicó otra denuncia penal contra Aysam por vuelcos cloacales sin tratamiento que se están llevando a cabo en la Hijuela Ramo 12, también en la zona de Los Corralitos, situación que afecta a ciudadanos tanto de Guaymallén como de Lavalle. En la presentación, se le solicita al Ministerio Público Fiscal una medida cautelar "urgente" para que ordene "el cese inmediato de la contaminación y la instalación de un bypass técnico que evite nuevos desbordes".

Cabe destacar que en sus reclamos judiciales, la fundación Fiscalía Ciudadana denuncia delitos ambientales graves, los cuales están contemplados en el artículo 55 de la Ley Nacional N°24.051 de Residuos Peligrosos.

La solución definitiva que plantean las autoridades

Tras varios años de quejas y parches que no eliminaron el problema. Según detalló Betancud, las acciones que les indicaron que para solucionar la situación se debe "hacer otro sistema cloacal, anular el caño madre y arreglarlo para que no tenga tanta carga".

En ese aspecto, Neirotti le contó a MDZ que la fundación de la que forma parte tuvo una audiencia con la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento de Mendoza (Dircas), ente encargado de regular a Irrigación. En la reunión, el ente informó que la obra que pondría fin al problema es "una conexión que va por sobre Severo del Castillo hasta la calle Los Pinos, y ya por la calle Los Pinos bajaría la cañería hacia el este".

Sin embargo, en esto Neirotti destaca un inconveniente: el tiempo. Según detalló, la obra todavía debe licitarse, por lo que las obras no pueden comenzar. "Aparentemente, a esto le faltaría un año más", se lamentó.

La respuesta de Aysam

Ante las constantes quejas, el titular de Aysam, Humberto Mingolance reconoció el problema en la zona y que los bypass "por ahí no alcanzan". En ese marco, aseguró que la compañía está "en la fase final de recuperación de ese colector" y detalló que se están llevando adelante las obras en "las colectoras máximas en la zona de Colonia Segovia" para llegar a la planta de Paramillos.

En cuanto a los plazos estimativos, Mingolance diferenció acciones a corto, mediano y largo plazo. "Las que son a corto plazo son para compensar el sistema... como digo yo, es compensar al herido para mantenerlo vivo. Entonces lo que queremos hacer es eso, como ya lo hicimos el año pasado", explicó. En ese sentido, detalló que en 40 o 45 días planean tener la situación controlada con bombeos.

En cuanto a las obras de mediano plazo, el titular de Aysam expuso que ya se encuentran "en la fase final de dos proyectos que son como grandes bypass, pero mucho más estables que los que estamos haciendo ahora para poder llegar a la fecha de que se terminen las obras mayores", explicó .

Finalmente, en lo referido a esas obras "mayores", detalló que son "las de largo plazo", y adelantó que "van a demorar aproximadamente dos años".

Luego de las declaraciones de Mingolance, Aysam publicó un comunicado sobre el estado actual (al 27 de abril de 2026) del avance de las obras. "Se continúan los trabajos de la segunda etapa del aliviador cloacal en calle 2 de Mayo, Guaymallén. Esta obra es fundamental para optimizar el sistema de saneamiento de la zona y consiste en la construcción de un colector cloacal en cañería de PRFV RN 5000 N/m2, cuyo diámetro nominal (DN) es de 800 mm.", detalla el documento.

En ese sentido, el texto asegura que la obra funcionará como "aliviador de la Colectora Máxima" en el tramo ubicado en la calle 2 de Mayo, al este de Severo del Castillo. Esta obra tendrá una longitud de 650 metros y el plazo de ejecución es de 60 días corridos. El colector se situará desde Boca de Registro (BR) N°14 a Boca de Registro N°21.

Con el objetivo de minimizar el impacto en la vida cotidiana de los vecinos y de quienes transiten el lugar, se prevé una excavación de 1,8 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad, la cual ocupará media calzada. Ante esto, solicitan circular con precaución y advierten que "pueden haber cortes intermitentes de tránsito" debido al movimiento de equipos pesados.