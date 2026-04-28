El imponente portaaviones USS Nimitz llegó al país y activa ejercicios militares con fuerzas argentinas

El portaaviones nuclear USS Nimitz (CVN-68) ya navega frente a las costas argentinas , en una escala que forma parte de una serie de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y la Argentina . La imponente embarcación, una de las más grandes del mundo en su tipo, ingresó a la Zona Económica Exclusiva tras cruzar desde el océano Pacífico hacia el Atlántico.

El buque realizó la travesía a través del Estrecho de Magallanes , consolidando así su despliegue en el Atlántico Sur . De acuerdo con fuentes oficiales, el domingo cruzó a aguas nacionales y para el lunes ya se encontraba a la altura de Puerto Deseado, marcando el inicio de una intensa agenda operativa.

Durante los próximos días, el USS Nimitz participará de maniobras conjuntas con la Armada Argentina . Las actividades incluirán ejercicios de búsqueda y rescate, además de simulaciones de ataque y defensa en zonas marítimas cercanas a Trelew, Necochea y Mar del Plata.

Estas acciones forman parte del despliegue regional denominado Southern Seas 2026 , que en territorio argentino adopta el nombre de Passex . La iniciativa fue autorizada por decreto del Poder Ejecutivo, en un contexto en el que el Gobierno prioriza la cooperación estratégica con Washington.

En este marco, el presidente Javier Milei recibió una invitación para subir a bordo del portaaviones , cursada por el embajador estadounidense Peter Lamelas . La eventual visita se inscribe dentro del fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y militares con la administración de Donald Trump .

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de que el mandatario concrete ese viaje. La agenda presidencial, que incluye su presencia en el Congreso junto a Manuel Adorni, y cuestiones vinculadas a la seguridad, aparecen como los principales condicionantes para definir su participación.

Lo que sí está confirmado es que una comitiva argentina encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, abordará el buque frente a Mar del Plata. También participarán el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, entre otros funcionarios. A diferencia de operativos anteriores, no habrá presencia de prensa a bordo.

El operativo contará además con la participación de unidades de la Armada Argentina, como el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales, que se integrarán a las maniobras junto a otros buques. Este despliegue conjunto busca reforzar la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

En paralelo, a bordo del USS Nimitz se encuentran también efectivos argentinos que forman parte de la experiencia operativa, entre ellos los oficiales Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial Jorge Ortiz. Su participación refleja el nivel de cooperación alcanzado en este tipo de ejercicios bilaterales.

Con más de cuatro décadas de servicio —fue incorporado en 1975— el Nimitz se encamina hacia su último despliegue antes de su retiro previsto para 2027. Su sistema de propulsión nuclear le permite operar durante largos períodos sin necesidad de recargar combustible, mientras que su tamaño y capacidad lo posicionan como una de las plataformas navales más relevantes del mundo.