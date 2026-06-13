Domingo frío y con nubosidad variable: así estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico indica que Mendoza tendrá este domingo 15 de junio un día frío y con nubosidad variable , en la que las temperaturas máximas oscilarán entre los 13°C y los 14°C. Además, se espera una leve presencia de viento norte que afectará a toda la provincia durante la tarde.

Según el pronóstico de del Servicio Meteorológico , el día comenzará mayormente con cielo seminublado y algunos sectores despejados. Con el correr de las horas se mantendrá la alternancia entre nubes y claros, sin probabilidades de precipitaciones.

Las temperaturas mínimas volverán a ser bajas, tal como ocurrió el sábado. En Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco se prevén registros de entre -2°C y -1°C, mientras que en el resto de la provincia la mínima rondará los 2°C.

Respecto al viento, se espera circulación de componente norte entre las 12 y las 18, aunque con intensidad moderada y sin alertas asociadas.

En alta montaña también se prevé una jornada con nubosidad variable. El cielo amanecerá seminublado y mantendrá condiciones similares durante el resto del día, sin precipitaciones ni nevadas previstas en los principales corredores cordilleranos.

Qué se espera para el lunes

Las condiciones meteorológicas mejorarán levemente al inicio de la semana. Para el lunes se pronostica una máxima de 17°C y una mínima de 4°C en gran parte de la provincia, mientras que en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco los registros mínimos oscilarán entre 0°C y 1°C.

La jornada comenzará mayormente nublada, aunque durante la tarde la nubosidad tenderá a disminuir y aparecerán más claros. Tampoco se esperan precipitaciones en el llano ni en la cordillera. En tanto, el viento norte volverá a presentarse de manera leve en la zona Este provincial entre las 11 y las 19.