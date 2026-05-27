El frío y las articulaciones: por qué el cuerpo duele más en otoño y cómo evitarlo

La rigidez muscular y la falta de movimiento son las principales causas de las molestias típicas de la temporada de frio.

Con la llegada del frío del otoño, llegan también a los consultorios médicos la referencia a dolores articulares y musculares.

Con la llegada de los primeros días de frío del otoño, se vuelve una constante en los consultorios médicos la referencia a dolores articulares y musculares que parecen intensificarse o surgir repentinamente, este fenómeno tiene explicaciones médicas concretas que van más allá de una simple percepción climática.

El descenso de la temperatura ambiental genera efectos biológicos directos como la vasoconstricción, que reduce la llegada de oxígeno a los tejidos, y una contracción muscular refleja que disminuye la elasticidad y aumenta la rigidez, para quienes ya conviven con patologías como artrosis o artritis, el frío actúa como un factor que agudiza la sensibilidad al dolor. A esto, se suma el cambio de hábitos estacionales, ya que la tendencia al sedentarismo durante los meses fríos favorece la pérdida de movilidad y la tensión sostenida en las articulaciones. Ante ello, la prevención es el pilar fundamental para mitigar este impacto y mantener la calidad de vida, especialmente en adultos mayores, personas con lesiones previas o pacientes con enfermedades articulares crónicas.

HELADAS El descenso de la temperatura ambiental genera efectos biológicos directos como la vasoconstricción. Archivo.

El frío agudiza la sensibilidad al dolor El movimiento es el principal aliado frente a la rigidez, por lo que es importante mantener una actividad física regular, realizar pausas activas durante la jornada y evitar permanecer en la misma posición por períodos prolongados. Antes de realizar cualquier esfuerzo físico, resulta indispensable una entrada en calor progresiva que incluya movilidad articular y estiramientos suaves para preparar al cuerpo. Asimismo, el cuidado externo es igual de relevante: abrigarse en capas y proteger especialmente zonas críticas como rodillas, manos y cuello ayuda a estabilizar la temperatura corporal y prevenir espasmos musculares.