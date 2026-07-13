Semana de frío: cómo conseguir la garrafa social en Mendoza y cuánto sale

Ingresa una nueva semana de frío en el invierno de Mendoza. Cómo conseguir la garrafa social para calefaccionarse esta semana.

En una nueva semana de frío intenso en Mendoza, con bajas temperaturas pronosticadas, el Gobierno organiza un operativo para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables. Visitará los 18 departamentos y con precios accesibles. Cómo conseguirla y el cronograma oficial.

En un contexto en el que una garrafa de 10 kg en el mercado supera los $30.000, el programa La Garrafa en tu Barrio permite acceder a una recarga por aproximadamente la mitad de ese valor, gracias al subsidio que otorga el Gobierno de Mendoza.

Cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.

Qué precios tiene la garrafa en Mendoza $15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$16.000 en los departamentos de Malargüe.

$15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

$15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras. ¿Qué deben presentar los interesados? Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.