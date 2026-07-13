Murió Pedro Ignacio Calderón, histórico director de orquesta del Teatro Colón: así lo despidió el gran coliseo

Pedro Ignacio Calderón murió, este lunes, a los 92 años. Fue uno de los directores de orquesta más importantes de la Argentina. Distintas instituciones vinculadas con la música académica nacional informaron su deceso. Su trayectoria abarcó más de siete décadas, con actividad en la Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro Colón , la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y escenarios del exterior.

La Secretaría de Cultura de la Nación despidió al maestro a través de un mensaje publicado por Leonardo Cifelli. “Hoy recibimos la noticia de la lamentable partida de Pedro Ignacio Calderón”, expresó el funcionario. En el texto destacó su talento, su rigor artístico y su compromiso con la excelencia, además de su influencia sobre generaciones de músicos.

Cifelli también señaló que Calderón dejó una huella en las principales instituciones sinfónicas del país. Al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde fue nombrado Director Emérito, contribuyó al desarrollo y a la proyección de la música académica argentina, con tareas de formación de intérpretes y acercamiento del repertorio sinfónico a públicos de distintas regiones.

Radio Nacional Clásica también lamentó la muerte del director y lo definió como una de las figuras más trascendentes de la música clásica del país y de Latinoamérica. La emisora expresó acompañamiento a su familia, amigos, colegas y discípulos, y sostuvo que su legado permanecerá en generaciones de músicos y oyentes.

En ese marco, el Teatro Colón difundió un comunicado en el que despidió a Calderón y recordó su vínculo con la institución. “Con profundo pesar, el Teatro Colón despide al maestro Pedro Ignacio Calderón , notable director de orquesta argentino fundamental para la difusión de la música nacional y ligado a nuestra casa, siendo director musical de la Orquesta Estable del Teatro Colón (entre 1992 y 1993) y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires por más de 20 años”, reza el texto.

Calderón nació en Paraná, Entre Ríos, en 1933. Allí comenzó sus estudios de piano y composición con la profesora Barrera de Márquez. Luego continuó su formación en Buenos Aires, donde tuvo como maestros a Vicente Scaramuzza y F. Amicarelli en piano, y a Alberto Ginastera, R. García Murillo y L. Gianneo, entre otros, en composición.

La influencia de Ginastera fue una marca de su carrera. Calderón se convirtió en uno de los principales difusores de su obra y realizó versiones de piezas como Estancia y Panambí. Su legado discográfico incluyó grabaciones de obras del compositor, entre ellas Ginastera: Variaciones concertantes & Ollantay.

Su vínculo con la dirección orquestal comenzó a los 15 años, cuando participó como alumno de un curso dictado en Buenos Aires por el director y pedagogo H. Scherchen. En 1949 dirigió por primera vez en su ciudad natal, durante el concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, en el que también actuó como pianista.

En 1954 debutó en Buenos Aires al frente de la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional, en los ciclos de la Facultad de Derecho. Tres años después, en 1957, dirigió por primera vez en el Teatro Colón junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1958 fue designado director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán. En ese período también ingresó por concurso como maestro interno al Teatro Colón.

Su proyección internacional tuvo un punto clave en 1963, cuando ganó el Concurso Internacional de Dirección Dimitri Mitropoulos en Nueva York. Ese reconocimiento le permitió trabajar durante un año como director asistente de Leonard Bernstein en la Filarmónica de Nueva York.

Después de esa etapa, Calderón ocupó lugares centrales en la vida musical argentina. Fue director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, estuvo al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón y condujo durante décadas la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1994 inició su período como director de esa agrupación, donde completó 22 temporadas consecutivas y fue nombrado Director Emérito en 2015.

A lo largo de su carrera recibió premios y distinciones, entre ellos el Konex de Platino y el reconocimiento como Ciudadano Distinguido de la Ciudad de Buenos Aires. También dejó registros vinculados con obras de Astor Piazzolla, entre ellas versiones orquestales de piezas como Adiós Nonino.

La muerte de Calderón marca el cierre de una etapa para la dirección orquestal argentina. Su recorrido reunió formación, docencia, gestión artística, trabajo institucional, actividad internacional y una presencia sostenida en el repertorio sinfónico nacional.