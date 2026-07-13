Argentina vs. Inglaterra: el pedido de veteranos de Malvinas antes de la semifinal

"El que no salta es un inglés", "De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré" y "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo" son algunas de las canciones de cancha que suenan en la previa de un partido cargado de simbolismo para muchos argentinos. Tras vencer a Suiza, la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles por las semifinales del Mundial 2026 y los hinchas ya empiezan a calentar el clima del encuentro.

La Albiceleste volverá a medirse con Inglaterra más de 20 años después. El último antecedente entre ambos seleccionados se remonta a 2005, cuando disputaron un amistoso en Suiza. Además, será la primera vez que Lionel Messi enfrente a los ingleses con la camiseta de la Selección mayor.

Ante la euforia que genera este cruce, Lionel Scaloni buscó calmar las aguas en conferencia de prensa . “Es un partido de fútbol. Nada más que eso”, afirmó el entrenador, quien además pidió no buscar “otra cosa”.

A 44 años de la Guerra de Malvinas , distintos veteranos también llamaron a no fomentar el odio y remarcaron que se trata de un partido de fútbol que no cambiará la historia.

Oscar Alberto Barrios es veterano de Malvinas y presidente de la Asociación Civil Cuyana de Veteranos de Malvinas ( Acuvema ). Consultado por MDZ, el excombatiente expresó que más allá de la carga emocional que representa el encuentro para muchos argentinos, se trata de un partido de fútbol.

"Es un partido de fútbol. Se gane o se pierda, Malvinas va a seguir latiendo y viviendo entre todos nosotros y eso es lo que tratamos de transmitir", señaló.

"Por supuesto que vamos a estar atentos a todo lo que ocurra, pero no pasa de eso. Dios quiera que ganemos y que sigamos hacia adelante con nuestra Selección que está haciendo algo muy hermoso, pero no podemos ponerle una presión extra a los muchachos o condenarlos a ellos si tienen un traspié", sumó.

Veteranos de Malvinas aseguran que se trata de un partido más y piden vivirlo con tranquilidad y sin violencia. Milagros Lostes - MDZ

Barrios resaltó que es un partido más, pero celebró el recuerdo a los héroes de Malvinas y destacó que el sentimiento de miles de argentinos permite que el mundo conozca lo ocurrido en 1982. Sin embargo, mencionó que hay aspectos mucho más importantes que el resultado del encuentro del miércoles.

En junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por consenso una nueva resolución que reitera el llamado a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

"Ese tema es mucho más importante que lo futbolístico. Agradecemos cómo el país está viviendo Malvinas en estos momentos, pero entendemos que es un partido de fútbol como cualquier otro", reforzó.

Un pedido especial

Ricardo Chiappa, ex combatiente de Malvinas, pidió disfrutar el partido frente a Inglaterra y vivirlo con tranquilidad.

"Es un partido de fútbol, por supuesto que es muy importante para la Selección, para el fútbol argentino, pero para mí no es trascendental. Ojalá ganemos, pero se gane o se pierda, no deja de ser un partido más", indicó.

El veterano resaltó que comprende la euforia del pueblo argentino, aunque enfatizó en no tomarlo como una especie de revancha.

"La lucha nuestra es primero por malvinizar Argentina y en segundo lugar, de alguna manera política, económica, diplomática, que Malvinas vuelva a casa. Es el sueño de todos. Por supuesto que quiero que ganemos el miércoles, pero no lo vivo como una manera de cobrar cierta venganza, de ganarlo para cobrar una venganza", relató.

"Estuve en combate, perdí un soldado en Malvinas, pero no tengo odio. No sé odiar. Pido que lo tomemos con absoluta tranquilidad", agregó.

No obstante, Chiappa recalcó que entiende todo lo que se ha generado en torno al partido del miércoles ya que el argentino "es muy emocional".

"Cuando ganamos salimos todos en caravana a festejar. Somos argentinos, amamos la familia, el asado, el mate, el salir a pasear, el disfrutar, somos patriotas", concluyó.