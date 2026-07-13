"Salvanos, Lionel": por qué Escocia quiere que Argentina elimine a Inglaterra en el Mundial 2026

El cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ya empezó a generar polémicas afuera de la cancha. En el Reino Unido, el diario independentista escocés The National, alineado históricamente con la causa separatista, publicó este domingo una provocadora tapa en la que presenta a Messi como William Wallace, el legendario líder de la resistencia escocesa frente a Inglaterra.

Bajo el título "Sálvanos, Lionel. Eres nuestra... esperanza de semifinal" , el periódico dejó en claro que prefiere apoyar a la Selección Argentina a que Inglaterra vuelva conquistar un Mundial.

Abajo del título, el diario agrega: "No podemos aguantar otros 60 años de ellos presumiendo con esto" , en referencia al único Mundial que los ingleses ganaron en su historia, en 1966.

Considerado uno de los principales líderes de la Primera Guerra de Independencia de Escocia contra la ocupación inglesa a fines del siglo XIII, Wallace tiene un lugar reservado como uno de los grandes símbolos del nacionalismo escocés.

The National fue fundado en 2014, en plena campaña por el referéndum sobre la independencia de Escocia. Desde su primera edición dejó en claro su línea editorial al definirse como un medio comprometido con "la independencia y el derecho de los escoceses a gobernarse ellos mismos".

Su apoyo a la causa soberanista no es una excepción dentro del escenario escocés. En el terreno político, el principal impulsor de la secesión es el Partido Nacional Escocés (SNP), la fuerza que desde hace décadas lidera el movimiento independentista y que convirtió la ruptura con el Reino Unido en su principal bandera política.

X (The National)

El referéndum que dividió a Escocia

Fundado en 1934, el SNP se consolidó como la principal fuerza política del nacionalismo escocés y alcanzó el poder regional en 2007 bajo el liderazgo de Alex Salmond.

Tras un acuerdo con el Gobierno británico encabezado por el entonces primer ministro David Cameron, la administración escocesa anunció en 2013 la convocatoria a un referéndum de independencia, aprobado por el Parlamento, que se celebró el 18 de septiembre de 2014.

La fecha coincidió con el 700° aniversario de la batalla de Bannockburn, que conmemora la victoria de los escoceses sobre Inglaterra durante las guerras de independencia del siglo XIV y uno de los mayores símbolos de la identidad nacional escocesa.

Cómo terminó el último referéndum por la independencia de Escocia

Finalmente, el 55% de los votantes rechazó la independencia, mientras que el 45% apoyó la creación de un Estado escocés soberano. A pesar de la derrota, el movimiento independentista se mantuvo fuerte.

Doce años después del referéndum, de cara a las semifinales de este miércoles, el diario revivió la histórica rivalidad entre Escocia e Inglaterra, con Messi como estandarte.

Ahora son dos los países ilusionados con lo que pueda hacer el 10 de la Selección Argentina.

El presente de la escena política en Escocia

En las últimas elecciones de mayo de este año, el Partido Nacional Escocés (SNP) ganó su quinta elección consecutiva al Parlamento, donde se quedó con 58 escaños de los 65 necesarios para la mayoría.

Por su parte, el Partido Laborista terminó en segundo lugar con 17 escaños, situándose en la misma posición que el Partido Reformista. Mientras que los Verdes escoceses consiguieron un récord de 15 escaños.

A su vez, los conservadores sufrieron su peor resultado electoral, quedaron con 12 escaños y perdieron su posición como principal partido opositor en el Parlamento. La aritmética la cierra el Partido Liberal Demócrata con 10 escaños obtenidos.