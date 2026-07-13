Titular o suplente: con qué camiseta quedó eliminado Argentina en cada Mundial

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 abrió un debate inesperado. Más allá del rival y de lo futbolístico, la atención también se posó sobre la camiseta que utilizará la Selección, ya que desde que se conoció el rival argentino existió incertidumbre sobre si jugaría con la tradicional albiceleste o con la alternativa.

La discusión tomó fuerza por distintas teorías y estadísticas que comenzaron a circular entre los hinchas. Finalmente, la FIFA definió la indumentaria que utilizará el equipo de Lionel Scaloni, pero la polémica quedó instalada.

A partir de esa discusión, vale la pena hacer un repaso por cada una de las eliminaciones de Argentina en la Copa del Mundo y recordar con qué camiseta se produjo cada despedida.

La primera frustración llegó en el Mundial de Uruguay 1930. Argentina cayó 4-2 en la final frente al conjunto local utilizando la clásica camiseta albiceleste.

Cuatro años más tarde, en Italia 1934, la Selección disputó un solo encuentro y quedó eliminada tras perder 3-2 frente a Suecia. Aquella tarde también vistió la camiseta titular de bastones celestes y blancos.

En Suecia 1958 llegó una de las derrotas más duras de la historia argentina en los Mundiales. El equipo quedó eliminado en la fase de grupos luego del histórico 6-1 frente a Checoslovaquia, partido que disputó con la camiseta tradicional.

En Chile 1962 apareció por primera vez la camiseta alternativa en una eliminación mundialista. Durante ese torneo, Argentina enfrentó a Inglaterra con la casaca azul y perdió 3-1, aunque la eliminación terminó de consumarse en la última fecha al empatar 0-0 frente a Hungría con la camiseta titular.

Cuatro años después, en Inglaterra 1966, la Selección volvió a despedirse en un partido inolvidable. El conjunto local ganó 1-0 en los cuartos de final, en el recordado encuentro de la expulsión de Antonio Rattín, y Argentina jugó con la camiseta albiceleste.

Desde la final de 1930 hasta Qatar 2022, un recorrido por todas las eliminaciones de Argentina y la camiseta que vistió en cada despedida.

En Alemania 1974, la eliminación llegó en la segunda fase. Tras las derrotas ante Países Bajos y Brasil. En la última fecha, Argentina empató 1-1 frente a Alemania Democrática usando la camiseta azul y quedó afuera del torneo.

Las primeras estrellas y las nuevas frustraciones

El Mundial de Argentina 1978 terminó con la primera estrella y todos los partidos del equipo de Menotti fueron disputados con la camiseta titular.

La camiseta volvió a instalarse como tema de conversación antes de una semifinal. Los números muestran cuál acompañó más eliminaciones y cuál los títulos.

Cuatro años después, en España 1982, la defensa del título terminó antes de lo esperado. Argentina perdió en la segunda fase frente a Italia y luego cayó 3-1 con Brasil, encuentro en el que utilizó nuevamente la camiseta albiceleste para despedirse del campeonato.

En México 1986 llegó la segunda consagración. Aunque el seleccionado fue campeón usando la camiseta titular en la final, vale recordar que eliminó a Uruguay en octavos y a Inglaterra en cuartos vistiendo la tradicional suplente azul.

Los noventa y el inicio del nuevo siglo

En Italia 1990, Argentina estuvo muy cerca del bicampeonato. Sin embargo, perdió la final frente a Alemania y aquella noche jugó con la camiseta alternativa azul.

La FIFA ya definió qué camiseta utilizará Argentina ante Inglaterra. El antecedente invita a revisar cómo fueron todas sus eliminaciones mundialistas.

En Estados Unidos 1994, el recorrido terminó en los octavos de final. Rumania venció 3-2 al equipo argentino, que utilizó la camiseta titular en ese encuentro.

Francia 1998 dejó otra eliminación dolorosa. Países Bajos ganó 2-1 en los cuartos de final con el recordado gol de Dennis Bergkamp, mientras Argentina volvió a vestir la camiseta albiceleste.

Corea-Japón 2002 significó una de las grandes decepciones de la historia reciente. Argentina quedó eliminada en la fase de grupos tras empatar 1-1 frente a Suecia en la última fecha utilizando la camiseta azul. En ese mismo grupo había perdido 1-0 frente a Inglaterra con la camiseta titular, mientras los ingleses jugaron de rojo.

La espina de Alemania

En Alemania 2006, la historia cruzó a la selección de Pekerman con los locales en los cuartos de final. Tras igualar 1-1, los europeos avanzaron por penales y Argentina disputó ese partido con la camiseta alternativa.

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, Alemania volvió a convertirse en verdugo. El contundente 4-0 de los europeos encontró a la Selección con la tradicional camiseta celeste y blanca.

Mientras se espera la semifinal del Mundial 2026, un recorrido por la historia revela con qué camiseta sufrió Argentina cada una de sus despedidas.

Brasil 2014 estuvo muy cerca de terminar con el tercer campeonato argentino. Sin embargo, Alemania ganó 1-0 en el tiempo suplementario de la final y Argentina utilizó aquella noche la camiseta azul.

La última eliminación y la tercera estrella

En Rusia 2018, el equipo nacional cayó 4-3 frente a Francia en los octavos de final. La Selección vistió la camiseta titular ante el conjunto francés, que jugó de azul.

La historia ofrece un dato curioso antes de la semifinal: la camiseta titular acumula más eliminaciones, aunque también todos los títulos mundiales. FIFA

La historia cambió en Qatar 2022. Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo y disputó toda la fase eliminatoria con la camiseta titular, desde los octavos de final hasta la histórica final frente a Francia.

El dato que alimenta la discusión antes de Inglaterra

Con la semifinal del Mundial 2026 cada vez más cerca, la elección de la camiseta volvió a instalarse entre los hinchas. El historial muestra que en Mundiales la Selección sufrió 10 eliminaciones usando la camiseta titular y cinco con la suplente.

Al igual que en 1978 y 1986, Argentina se coronó en Qatar 2022 utilizando la camiseta titular. Noticias Argentinas

Sin embargo, hay otro dato que pesa incluso más. Las tres consagraciones mundialistas de Argentina, en 1978, 1986 y 2022, llegaron utilizando la tradicional camiseta albiceleste. Una estadística que no garantiza resultados, pero que explica por qué la discusión volvió a ocupar un lugar central en la previa de un partido tan trascendental como la semifinal frente a Inglaterra.

Para vos, qué camiseta tiene que usar Argentina en la semifinal contra Inglaterra.