¿Maldición o vergüenza? La decisión de Inglaterra con su escudo para el Mundial 2026, el próximo rival de Argentina

Tras años de cábalas y controversias, la selección de Inglaterra decidió lucir nuevamente su histórica estrella dorada en el escudo para el Mundial 2026, rival de Argentina.

Las estrellas en las camisetas de fútbol representan los campeonatos o títulos más importantes que ha ganado un club o una selección nacional. Sin embargo, en este Mundial 2026 cambió una particular situación estética y cabulera que se mantenía desde 2013 en la indumentaria de Inglaterra, el próximo rival de la Selección Argentina.

Durante mucho tiempo, la única estrella de los creadores del fútbol fue camuflada u ocultada en sus camisetas. Inglaterra incorporó por primera vez la insignia de campeón del mundo en color dorado en el año 2003, ubicada sobre el escudo de la federación (FA) en un modelo que resultó sumamente innovador para la época.

Por qué eliminaron la estrella de la camiseta: ¿maldición o vergüenza? Sin embargo, tras el fracaso en el Mundial de Alemania 2006 y la dura eliminación en las clasificaciones para la Eurocopa 2008, muchos fanáticos asociaron la insignia dorada con una maldición y reclamaron el regreso de los diseños clásicos. Por este motivo, a partir de 2013 la marca Nike comenzó a bordarla en el mismo color de la tela: blanco sobre la camiseta titular y rojo sobre la suplente, volviéndola casi invisible.

La camiseta de Ingalterra en el Mundial 2026. EFE Más allá de las cábalas, la desaparición visual de la estrella también se vincula históricamente al polémico "gol fantasma" de la final de 1966. En la prórroga de aquel partido contra Alemania Occidental, se convalidó un remate que no había cruzado la línea, un gol que despertó controversias mundiales y que muchos críticos no consideran justo. Existe una fuerte teoría que sostiene que, para el propio orgullo británico, la estrella funcionaba más como una "mancha" o un recordatorio incómodo que como un verdadero reconocimiento.