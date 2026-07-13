¿Qué camiseta usará Argentina vs. Inglaterra? La increíble maldición que define las semis del Mundial 2026

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 , tras vencer de forma agónica a Suiza el pasado sábado, reactivó uno de los clásicos más intensos y cargados de historia del fútbol mundial. El combinado dirigido por Lionel Scaloni se medirá contra la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Este choque será el sexto enfrentamiento entre ambos en la máxima cita y el primero en 24 años. Sin embargo, más allá de la táctica y los nombres propios, una sorprendente teoría sobre las camisetas mantiene en vilo a los hinchas: los datos históricos demuestran que a Argentina le va notablemente mejor contra los ingleses cuando deja la clásica celeste y blanca en el vestuario.

La primera vez que la Albiceleste y los Tres Leones se vieron las caras en una cita mundialista fue en el Grupo 4 de la fase de grupos. En aquella ocasión, Argentina jugó con la camiseta titular y cayó por 3 a 1 con goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves. José Sanfilippo descontó para el equipo nacional, que terminó eliminado en primera ronda mientras los británicos avanzaban a cuartos.

El segundo antecedente ocurrió en los cuartos de final del torneo organizado por los británicos. El seleccionado argentino volvió a vestir la indumentaria titular y sufrió una dura derrota por 1 a 0 con gol de Geoff Hurst. El partido quedó marcado en la historia por la polémica expulsión del capitán Antonio Rattín, quien se negó a abandonar el campo y terminó sentándose sobre la alfombra roja destinada a la Reina Isabel II.

México 1986: la tarde de Maradona y el nacimiento de la mística azul

Argentina 2-1 Inglaterra - México 1986 Archivo

La historia cambió por completo en el Estadio Azteca, donde el cruce de cuartos de final se disputó con la recordada camiseta suplente azul. En el partido más famoso de la historia de los Mundiales, Diego Armando Maradona sentenció el triunfo argentino por 2 a 1 anotando la inolvidable «Mano de Dios» y, apenas unos minutos después, el «Gol del Siglo».

Francia 1998: épica en los penales con la indumentaria alternativa

Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 en penales) - Francia 1998 Archivo

El cuarto enfrentamiento tuvo lugar en los octavos de final, donde la Selección dirigida por Daniel Passarella utilizó nuevamente la camiseta suplente. Tras un emocionante empate 2 a 2 en los 90 minutos —con goles de Gabriel Batistuta y una brillante jugada preparada de Javier Zanetti—, el conjunto nacional avanzó de ronda al imponerse 4 a 3 en los penales con un Carlos "Lechuga" Roa descomunal.

Corea/Japón 2002: el último antecedente y otra frustración titular

Argentina 0-1 Inglaterra - Corea/Japón 2002 Archivo

El último cruce mundialista antes de la cita de 2026 se dio en la fase de grupos del torneo asiático, donde el equipo de Marcelo Bielsa saltó a la cancha con la camiseta titular. El encuentro terminó en una dolorosa derrota por 1 a 0 tras un gol de penal de David Beckham. Ese resultado golpeó fuerte al plantel, que de forma inesperada terminó quedando eliminado en la primera fase.

Los extremos de la balanza: el dolor de la titular y la gloria de la alternativa

Este lunes, la FIFA y la organización del torneo determinarán los colores para la semifinal en Atlanta. El país entero mirará de reojo el veredicto, esperando que el destino (o la indumentaria) vuelva a jugar a favor de la Scaloneta.