La playlist argentina que deberías escuchar: de Mercedes Sosa a Usted Señálemelo

La música argentina no entra en un solo género. Tiene la raíz profunda del folklore, la electricidad del rock nacional, la melancolía del tango, la sofisticación del jazz, el pulso del pop y la potencia urbana de una nueva generación que llevó su acento al mundo. Armar una playlist argentina es, en algún punto, construir un mapa emocional del país. Hay canciones para cantar en una ruta, para escuchar solo de noche, para bailar, para llorar, para entender una época o para descubrir que una melodía puede decir mucho más que una crónica.

Esta selección -un poco caprichosa- es una lista posible para quienes quieren recorrer artistas argentinos de distintas generaciones y estilos, con una canción recomendada para empezar.

Mercedes Sosa no debería faltar en ninguna playlist argentina. Su voz tiene una profundidad difícil de explicar: no solo interpreta una canción, la vuelve memoria colectiva. En ella conviven el folklore, la poesía popular y una forma de cantar que parece venir desde la tierra.

“Alfonsina y el mar” es una gran puerta de entrada porque reúne belleza, dolor y delicadeza. Es una canción que no necesita volumen alto: pide silencio. La Negra Sosa recibió múltiples reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación, que registra cinco premios Latin Grammy y siete nominaciones en su historial artístico.

Charly García es mucho más que un prócer del rock nacional. Es uno de los grandes compositores de la música popular argentina. Su obra combina melodías memorables, inteligencia armónica, ironía, sensibilidad política y una capacidad única para convertir el clima de una época en canción.

“Los dinosaurios” es una pieza imprescindible porque condensa una parte oscura de la historia argentina sin perder belleza musical. Es íntima y política al mismo tiempo.

Soda Stereo: el sonido argentino que cruzó fronteras

Canción recomendada: “De música ligera”

Si hay una banda argentina que logró construir un idioma continental, esa fue Soda Stereo. Su música llevó el rock argentino a una escala latinoamericana y dejó canciones que todavía funcionan como himnos generacionales.

“De música ligera” es la elección obvia, pero por algo lo es. Tiene una guitarra reconocible desde el primer segundo, una melodía directa y una energía que no envejece. En 2023, Soda Stereo recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy, un reconocimiento a su aporte a la música latina.

Luis Alberto Spinetta: poesía, misterio y una belleza que no se agota

Canción recomendada: “Seguir viviendo sin tu amor”

Spinetta es el artista al que siempre se vuelve. Su música no busca el golpe inmediato, sino una escucha más profunda. Fue capaz de unir rock, jazz, poesía, experimentación y canción popular sin perder identidad.

“Seguir viviendo sin tu amor” es una de sus puertas más accesibles: una canción luminosa, emocional y perfecta para quienes quieren entrar al universo spinetteano sin empezar por sus zonas más complejas. Después vendrán “Muchacha ojos de papel”, “Bajan” o “Durazno sangrando”.

Fito Páez: melodía, ciudad y corazón rosarino

Canción recomendada: “11 y 6”

Fito Páez tiene una virtud enorme: sabe contar historias. Sus canciones pueden sonar enormes o mínimas, pero casi siempre tienen personajes, calles, heridas, deseo y una manera muy argentina de mezclar ternura con vértigo.

“11 y 6” es una canción perfecta para una playlist porque funciona como una pequeña película. Tiene romance, ciudad, marginalidad, belleza y una melodía que queda flotando. Fito Páez acumula una extensa trayectoria reconocida por la Academia Latina de la Grabación, con 13 Latin Grammy y 26 nominaciones registradas hasta la 26ª entrega.

Catupecu Machu: intensidad, riesgo y una energía que no se negocia

Canción recomendada: “Y lo que quiero es que pises sin el suelo”

Catupecu Machu es una de las bandas argentinas que mejor entendió cómo unir fuerza, oscuridad, melodía y experimentación. Su sonido tiene algo físico: golpea, avanza, se tensa y explota.

La voz y la presencia de Fernando Ruiz Díaz marcaron una identidad poderosa, entre el rock alternativo, la electrónica, el pulso industrial y una poética intensa. Catupecu no fue una banda cómoda ni previsible, y ahí radica buena parte de su atractivo.

“Y lo que quiero es que pises sin el suelo” es una gran canción para empezar porque condensa ese espíritu: energía, emoción, vértigo y una frase que queda girando mucho después de que termina el tema.

Los Fabulosos Cadillacs: fiesta, barrio y conciencia latinoamericana

Canción recomendada: “Matador”

Los Fabulosos Cadillacs ocupan un lugar central en la música argentina porque lograron hacer convivir ska, rock, reggae, salsa, punk, murga y canción latinoamericana sin perder identidad. Su música puede sonar festiva, pero muchas veces lleva debajo una mirada política y social muy fuerte.

“Matador” es una canción imprescindible. Tiene ritmo, épica, tensión y una potencia narrativa que la convirtió en uno de los grandes clásicos de la música en español. Es de esas canciones que no envejecen porque siguen sonando urgentes.

Enanitos Verdes: el sonido mendocino que conquistó América Latina

Canción recomendada: “Lamento boliviano”

Hablar de música argentina también es mirar hacia Mendoza, y ahí aparece una banda fundamental: Enanitos Verdes. Con Marciano Cantero como voz, bajo y figura central, el grupo llevó el rock mendocino a escenarios de toda América Latina.

Su música tiene melodías directas, estribillos memorables y una sensibilidad popular que atravesó generaciones. “Lamento boliviano” (compuesta por Natalio Faingold y Dimi Bass) es la canción recomendada porque funciona como contraseña emocional: suena y todos la reconocen. Pero también podrían entrar “La muralla verde” o “Tus viejas cartas”, dos piezas esenciales para entender su lugar en el rock nacional.

Astor Piazzolla: el tango que se animó a discutir con el tango

Canción recomendada: “Libertango”

Piazzolla es indispensable porque hizo algo que solo logran los grandes artistas: tomó una tradición, la discutió, la transformó y la proyectó hacia el futuro. Su música conserva la melancolía del tango, pero incorpora tensión, modernidad, pulso urbano y una arquitectura sonora influida por el jazz y la música académica.

“Libertango” es una entrada ideal porque resume esa idea de movimiento y ruptura. Es tango, pero también es otra cosa. La National Endowment for the Humanities destaca justamente que Piazzolla creó el Nuevo Tango al incorporar elementos del jazz y de la música clásica.

Roberto Goyeneche: la voz rota que hizo del tango una conversación

Canción recomendada: “Naranjo en flor”

El Polaco Goyeneche cantaba como si estuviera hablando al oído. Su fraseo quebrado, su manera de estirar las palabras y su capacidad para habitar cada verso lo convirtieron en una figura única del tango.

“Naranjo en flor” es una canción ideal para entenderlo: no solo canta la nostalgia, la mastica. Goyeneche demuestra que el tango no necesita solemnidad para ser profundo. A veces basta una voz gastada y una frase dicha en el momento exacto.

Escalandrum: jazz argentino con raíz tanguera

Canción recomendada: “Adiós Nonino”

Para sumar jazz argentino a la playlist, Escalandrum es una parada obligada. El grupo liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto de Astor, trabaja desde un lenguaje donde conviven improvisación, tango, música popular y una enorme precisión instrumental.

“Adiós Nonino”, en su universo, permite escuchar cómo una obra clásica del repertorio piazzolliano puede respirar desde otro lugar. En 2026, el grupo presentó “Piazzolla 74”, grabado en vivo en el Teatro Colón, y celebró mil conciertos en 27 años de trayectoria.

Soledad: folclore popular con mirada contemporánea

Canción recomendada: “Tren del cielo”

Soledad Pastorutti representa una forma de folclore popular que supo crecer sin perder conexión con el público masivo. Su energía escénica, su voz potente y su capacidad para acercar la música de raíz a nuevas generaciones la convierten en una artista clave.

“Tren del cielo” es una canción luminosa, expansiva, ideal para sumar a una playlist de ruta o de domingo. Tiene ese pulso de canción popular que se aprende rápido, pero que sigue funcionando con el paso del tiempo.

Lali: pop argentino con cuerpo, escena y actitud

Canción recomendada: “Disciplina”

Lali es una figura central del pop argentino contemporáneo porque entendió que una canción también puede ser performance, estética, cuerpo y declaración de identidad. Su música dialoga con el pop internacional, pero conserva una marca argentina en la forma de decir, de moverse y de construir personaje.

“Disciplina” es una buena entrada porque condensa ese universo: beat potente, producción precisa, presencia escénica y una artista que no pide permiso para ocupar el centro.

Trueno: el rap que mira al barrio y al mundo

Canción recomendada: “Tranky Funky”

Trueno representa una generación que salió del freestyle, pero no se quedó encerrada en la batalla. Su música cruza rap, funk, reggaetón, identidad barrial y una idea muy clara de pertenencia latinoamericana.

“Tranky Funky” es una gran elección porque muestra su costado más expansivo: tiene groove, flow y una energía que conecta con públicos muy distintos. En los Latin Grammy 2024, Trueno ganó en la categoría Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por esa canción.

Bizarrap: el productor argentino que convirtió una sesión en lenguaje global

Canción recomendada: “BZRP Music Sessions #53”, con Shakira

Bizarrap cambió el lugar del productor en la música argentina. Sus sesiones crearon un formato reconocible y con impacto internacional: un artista invitado, una estética visual precisa, una producción afilada y una expectativa global alrededor de cada lanzamiento.

La “BZRP Music Sessions #53”, junto a Shakira, es una de las mejores puertas de entrada a su universo porque muestra hasta dónde llegó el formato creado por el productor argentino: una canción grabada en estudio que se convirtió en conversación mundial, cruzó fronteras y confirmó que la música argentina también puede marcar agenda global.

Ca7riel y Paco Amoroso: el caos argentino convertido en estilo

Canción recomendada: “Dumbai”

Ca7riel y Paco Amoroso son difíciles de encasillar, y esa es parte de su atractivo. Pueden sonar a trap, funk, jazz, música bailable, delirio teatral o sátira generacional. Su propuesta tiene humor, virtuosismo, exceso y una libertad que los volvió una de las duplas argentinas más interesantes de los últimos años.

“Dumbai” funciona como entrada porque resume parte de ese espíritu: pegadiza, rara, performática y desbordada. Su Tiny Desk Concert para NPR los proyectó a nuevas audiencias fuera de Argentina y reforzó la idea de que su fuerte no es solo la canción, sino también la escena que construyen alrededor.

Usted Señálemelo: la nueva Mendoza que suena fresca, libre y generacional

Canción recomendada: “Agua marfil”

Usted Señálemelo representa una de las renovaciones más interesantes de la música mendocina y argentina de los últimos años. La banda logró construir un sonido propio, entre el rock alternativo, el pop psicodélico, la canción expansiva y una sensibilidad generacional muy marcada.

“Agua marfil” es una excelente puerta de entrada porque muestra esa combinación de atmósfera, melodía y búsqueda sonora. Usted Señálemelo no intenta sonar como una banda clásica de rock nacional: propone otra textura, otro clima y otra manera de narrar desde Mendoza hacia el resto del país.