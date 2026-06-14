Pocho Sosa: el legado musical que dejó una de las voces más queridas de Mendoza

La noticia del fallecimiento de Pocho Sosa fue confirmada por Hebe Casado y la cultura de Mendoza pierde a una pieza fundamental.

El fallecimiento de Pocho Sosa a los 82 años conmocionó a la cultura de Mendoza. La vicegobernadora Hebe Casado fue quien informó la triste noticia en sus redes sociales y la cultura de Mendoza se encuentra de luto tras la partida de una de las voces más queridas.

"Con profundo pesar despido a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana. Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante", expresó la vicegobernadora.

Entre las obras que marcaron su trayectoria, se destaca "Otoño en Mendoza", una pieza que se consolidó como símbolo de la cultura mendocina. La canción alcanzó un enorme reconocimiento y fue interpretada por la querida Mercedes Sosa, marcando un hito.

Pocho Sosa, referente de la cultura mendocina Pocho Sosa Con Mercedes Sosa - Otoño En Mendoza Durante sus 50 años de carrera, el artista se presentó en escenarios imponentes como el Festival Nacional de la Tonada, el Teatro Ópera de Buenos Aires y llevó su música al Festival Nacional del Folclore en Cosquín.

Pocho Sosa: una vida dedicada a la música Pocho Sosa comenzó desde niño a incursionar en el mundo de la música y su profesionalismo lo llevó con los años a compartir momentos con artistas de renombre. Entre ellos se encontraban Antonio Tormo, Roberto Goyeneche, Tito Francia, Antonio Tarragó Ros, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Luis Salinas, Franco Luciani y Los Chalchaleros, entre otros.