Carmen Barbieri se reencontró con su padre Alfredo a través de la IA y se emocionó en vivo: "¡Es terrible!"

La conductora fue sorprendida en su programa con un emotivo video que trajo de regreso a la pantalla al icónico capocómico Alfredo Barbieri.

Durante la última emisión de Con Carmen por la pantalla de El Nueve, Carmen Barbieri protagonizó uno de los momentos más conmovedores del año al "reencontrarse" con su padre, el legendario Alfredo Barbieri, a través de un video hiperrealista generado con Inteligencia Artificial.

La sorpresa comenzó cuando la conductora fue advertida sobre una visita fuera de lo común. "Hoy me dijeron que hay un invitado especial", comentó Carmen segundos antes de que la pantalla del estudio le devolviera la imagen de su padre. La reacción fue inmediata: la sorpresa dio paso a la emoción profunda.

El impacto en vivo: "Me lo traés a la vida otra vez" "¡Papi! Me encanta verte aquí", exclama en el video, visiblemente conmovida y al borde de las lágrimas. El nivel de detalle del material audiovisual logró impactar no solo a la conductora, sino también a todos los presentes en el estudio. "¡Pero es la misma voz de mi papá!", repitió Carmen, fascinada por la fidelidad de la recreación.

El responsable detrás de esta sorpresa tecnológica explicó brevemente su proceso en el programa: "Busqué una entrevista que encontré suya y la usé para darle un toque". El resultado fue tan inmersivo que Carmen confesó sentir que el tiempo había retrocedido: "En el recuerdo lo mantengo vivo, pero verlo así es impresionante porque parece que pasó de verdad. Es de gallina, te juro".

El recuerdo de Alfredo Barbieri Para entender la magnitud de este emotivo momento, es fundamental repasar el peso de Alfredo Barbieri en la cultura del espectáculo nacional. Nacido en 1923, fue uno de los humoristas, actores y músicos más importantes de la Argentina, consolidándose como una figura irremplazable del teatro de revistas.