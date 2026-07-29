XLOV, el popular grupo de K Pop, llegará por primera vez a la Argentina: cuándo, dónde y cómo sacar entradas

El fenómeno del K-pop continúa ampliando su presencia en Latinoamérica y sumará una nueva visita internacional a la Argentina. El grupo surcoreano XLOV confirmó su primer show en Buenos Aires, donde se presentará el próximo 25 de noviembre en C Art Media , como parte de su XLOV 2026 LATAM TOUR II , la primera gira de la banda por la región.

El anuncio representa un paso importante para el cuarteto, que desde su debut comenzó a captar la atención del público y de la industria musical gracias a una propuesta artística que combina pop, performance e identidad visual. La gira también recorrerá México, Perú y Chile , consolidando el primer acercamiento del grupo con los seguidores latinoamericanos.

La presentación en Buenos Aires permitirá que los fanáticos argentinos vean por primera vez en vivo a una de las agrupaciones emergentes que más repercusión generó dentro de la nueva generación del K-pop. El espectáculo promete reunir las canciones que marcaron el comienzo de su carrera junto con la estética visual que caracteriza al proyecto.

Desde su debut en 2025, XLOV construyó una identidad propia a partir de un concepto genderless , una propuesta artística que apuesta por la libertad de expresión y busca romper con las convenciones tradicionales del género. El grupo está integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru , quienes desarrollaron una imagen marcada por una estética andrógina, un fuerte trabajo visual y una mirada contemporánea sobre el pop coreano.

Su carrera comenzó con el lanzamiento del sencillo "I'mma Be" , al que luego se sumaron "I ONE" y "UXLXVE" , canciones que consolidaron el perfil artístico del cuarteto y contribuyeron a expandir su presencia entre los seguidores del K-pop dentro y fuera de Asia.

La gira latinoamericana buscará trasladar esa propuesta al escenario mediante un espectáculo que combinará música, coreografías y una puesta visual diseñada para reflejar la esencia del proyecto.

La primera gira latinoamericana y el crecimiento del K-pop

La visita de XLOV se enmarca en un momento de expansión del K-pop en América Latina, una región donde el género continúa sumando seguidores y recitales internacionales. Según informó la producción, este tour representa el primer contacto directo de la banda con el público latinoamericano, una comunidad que acompañó el crecimiento del grupo desde sus primeros lanzamientos.

XLOV llega a la Argentina. Gomez Caje Prensa

Con esta serie de presentaciones, el cuarteto buscará fortalecer ese vínculo y ofrecer un show que reúna las principales características de su propuesta artística, basada en la combinación de música, performance y una identidad visual distintiva.

Cómo sacar entradas para ver a XLOV

El concierto de XLOV se realizará el 25 de noviembre en C Art Media. La preventa exclusiva para clientes Banco Galicia, con tarjetas Visa y Mastercard, comenzará el lunes 3 de agosto a las 13.

La venta general se habilitará el martes 4 de agosto a las 13, mientras que los tickets podrán adquirirse únicamente a través de Passline.