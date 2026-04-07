Furor total por BTS: agregaron una tercera fecha en Argentina y así será la venta de entradas

El fenómeno es imparable y las expectativas estaban por las nubes. Luego de una pausa marcada por el servicio militar obligatorio de sus integrantes, BTS regresó a la escena musical con todo, y Argentina será una de las paradas clave de este tan esperado reencuentro.

Con un quinto álbum de estudio bajo el brazo, el grupo surcoreano anunció la etapa latinoamericana de su gran gira "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’" . Y como era de esperarse, el furor por ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en vivo superó cualquier cálculo.

Luego de agotar rápidamente la preventa para las fechas del viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, la productora DF Entertainment confirmó una tercera función para el miércoles 21 de octubre en el mismo recinto.

Las entradas para ser parte de este evento histórico se venderán de manera exclusiva a través de la plataforma All Access . Para los fanáticos que quieran asegurar su ticket para la nueva fecha , el cronograma es el siguiente:

Según la información que trascendió, los precios de las entradas (sin incluir el cargo por servicio) son los siguientes:

Venta General (para los tres conciertos): se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00 am.

Preventa ARMY Membership: arranca el miércoles 8 de abril a las 10:00 am (requiere contar con la membresía oficial adquirida a través de Weverse).

Cabecera Norte y Sur: $225.000

Campo: $355.000

Platea A y B: $390.000

Platea Preferencial A y B: $425.000

Para los que busquen la experiencia definitiva, estará disponible el VIP Soundcheck Experience a $1.560.000, que incluye entrada a campo, acceso a la prueba de sonido, ingreso anticipado al estadio, merchandising exclusivo y check-in dedicado.

Una gira inmersiva y el esperado debut

bts El primer grupo surcoreano en hacer historia. Archivo MDZ

El debut de los ídolos del K-pop en suelo argentino es un hito largamente esperado por el fandom local. El tour "ARIRANG" (nombre que toma del nuevo disco de 14 temas, inspirado en una canción popular coreana sobre la nostalgia) ya se perfila como la gira más grande en la historia del género.

La propuesta escénica promete marcar un antes y un después: contará con un imponente escenario inmersivo de 360 grados que pondrá al público literalmente en el centro de la acción. En total, la gira abarcará más de 80 shows en 34 regiones del mundo, habiendo agotado ya 41 fechas en estadios de Norteamérica y Europa con casi 2.4 millones de entradas vendidas.