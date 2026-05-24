El rock nacional siempre está lleno de anécdotas memorables, y la relación entre Juanse y Charly García no es la excepción. Durante una reciente entrevista, el cantante de los Ratones Paranoicos habló a corazón abierto sobre su amistad con el líder supremo y recordó una situación que vivió tras su viaje al Vaticano.

Consultado sobre si alguna vez hubo enojos o fricciones entre ellos, Juanse fue categórico al desmentir cualquier conflicto: "Nunca. Siempre fui fiel a él" . Sin embargo, reconoció que su rotundo cambio de vida espiritual generó algunas reacciones en su amigo. "A él por ahí le incomodó un poco mi conversión" , admitió el músico con una sonrisa.

Embed - La inédita anécdota de Juanse con Charly García que tuvo como protagonista al Papa Francisco: "Me vino a..."

Fue en ese contexto que Juanse decidió compartir una historia inédita que pinta de cuerpo entero el genial y ácido sentido del humor de Charly . Todo ocurrió durante un cumpleaños de García celebrado en el hotel Faena, justo cuando Juanse acababa de regresar de un viaje muy especial.

"Fue genial, porque yo venía de ver a Francisco. Venía de Roma", relató el artista. Lejos de dejar pasar el dato de que su amigo se había reunido con el Papa , Charly preparó una puesta en escena digna de su estilo: "Él armó un escenario y había pegado un póster de Francisco" .

La anécdota alcanzó su punto máximo cuando Juanse reveló la frase que Charly le soltó al ver la imagen del Sumo Pontífice en su propio festejo: "¿Ves? Me vino a ver él a mí". Juanse dejó en claro que siempre tomó estas bromas con mucho cariño y entendiendo el código de su colega. "Esas cosas me hacía. Me quería ridiculizar a Jesús y esas cosas".

El pacto extremo entre los líderes

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En una segunda parte de la charla, Juanse se puso serio para dimensionar el nivel de unión profunda que lo ata al autor de Yendo de la cama al living: "Yo soy hermano en sangre de Charly, o sea no es joda. Agarramos un Tramontina y nos cortamos las venas acá, hicimos así. No sé quién tiene pactos de sangre con Charly García", lanzó.

Esa misma intensidad se trasladaba a la hora de trabajar juntos, un nivel de exigencia que Juanse define como de "otra liga". Para ilustrarlo, recordó los minuciosos preparativos detrás de una histórica presentación, presumiblemente en el festival Quilmes Rock: "Tuvimos 9 días de ensayo a full, para 6 temas de Charly. No, es otro level".

El músico rememoró la ovación ensordecedora de aquella noche, una de esas experiencias de las que asegura "te llevás a la tumba", aunque destacó que la verdadera magia estuvo en la mente de Charly, quien planeó cada segundo de la puesta en escena, incluyendo una entrada triunfal donde apareció completamente encapuchado y tapado.

"Aparte, vos fijate que tenía un discman acá en el bolsillo, lo acopló al teclado y se escucha: ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y ahí te saca la capucha. O sea, es inconcebible", cerró Juanse con profunda admiración.