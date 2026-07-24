Se filtró un impactante secreto de Cris Morena que dejó a todos en shock

Una inesperada revelación de Sabrina Rojas sobre los comienzos artísticos de Luciano Castro sorprendió a los integrantes de Sálvese Quien Pueda. El tema surgió a partir de una conversación sobre Es mi sueño. Mientras Cora Debarbieri repasaba algunos de los nombres que formarían parte de la nueva temporada del ciclo, mencionó a Emilia Attias.

A partir de esa referencia, Rojas apuntó contra una particularidad de las producciones de Cris Morena . "Igual sabemos que Cris Morena les inventa la voz a todos", reveló la conductora.

"¿Vos decís que les inventa? ¿No cantan en vivo?", le consultó Ximena Capristo. Rojas entonces recordó específicamente la participación de Castro en Jugate conmigo y sostuvo que la voz de la canción más recordada de aquella etapa no pertenecía al actor. "¿No se acuerdan de Luciano Castro en Jugate conmigo? El de 'Bella, bella, bella' no era él. Esto fue de público conocimiento", afirmó la actriz.

La conversación continuó con la pregunta de Pía Shaw, quien quiso confirmar si efectivamente Castro no era quien interpretaba el tema: "¿Pero era Luciano el que cantaba?".

Sabrina Rojas explicó entonces su versión sobre lo ocurrido: "El 'Bella, bella, bella' no era Luciano. Como el verdadero cantante nunca fue reconocido, tiempo después salió a decir que era él quien cantaba". "Los siguientes temas sí los cantó Luciano con su voz. Y se notó la diferencia", añadió luego la modelo. "Me acabás de romper el corazón", confesó Shaw al escuchar la revelación.

Antes de cerrar el tema, la presentadora volvió a referirse al modo en que, según ella, se trabajaban las voces en las producciones de la reconocida productora y concluyó: "Pero es verdad que Cris Morena toquetea y hace que todos, más o menos, canten bien".