El capitán que provocó la muerte de la nieta de Cris Morena se declaró culpable y será condenado

El capitán de la remolcadora involucrada en el accidente náutico en el que murió Mila Yankelevich , nieta de Cris Morena , se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia marítima en un tribunal federal de Miami.

Se trata de Yusiel López Insúa, quien alcanzó un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio y recibirá una condena de un año de prisión efectiva, además de seis meses de arresto domiciliario .

El acusado enfrentaba una pena máxima de diez años de cárcel, pero admitió su responsabilidad en el hecho ocurrido en julio de 2025 en la bahía de Biscayne.

La sentencia será leída el próximo 13 de octubre y, de acuerdo con su abogado defensor, López Insúa aceptó el acuerdo para evitar que las familias de las víctimas debieran revivir la tragedia durante un juicio oral.

Así fue el choque que terminó con la vida de Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Durante la audiencia, el defensor del capitán aseguró que su cliente está "profundamente arrepentido" por lo sucedido y expresó que siente "un inmenso dolor" por las familias de las tres niñas fallecidas. Los allegados de las víctimas no asistieron a la audiencia, aunque algunos prevén estar presentes cuando se conozca la condena definitiva.

La investigación determinó que López Insúa navegaba una remolcadora que empujaba una barcaza con visibilidad reducida por la carga que transportaba y sin un vigía adecuado.

Además, la acusación sostuvo que utilizaba su teléfono celular durante la navegación, circunstancias que habrían contribuido a la colisión con el velero en el que viajaban Mila Yankelevich y otros niños que participaban de un campamento de verano. En el accidente murieron Mila, de 7 años, Erin Ko, de 13, y Arielle Buchman, de 10.

Quién era Mila

Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, falleció el lunes 28 de julio en un trágico accidente náutico en Miami Beach.

La niña era la hija menor de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y sobrina de la recordada actriz Romina Yan.

La pequeña falleció a los 7 años. Archivo MDZ

Mila participaba de un campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation cuando el velero en el que navegaba junto a otros cuatro niños y una consejera fue embestido por una barcaza. El impacto provocó que la embarcación se hundiera.

La niña había nacido en febrero de 2018, y su abuela, Cris Morena, la recordó con amor en sus redes sociales y, en su último cumpleaños, le dedicó un tierno posteo: "Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre... Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta, dulce niña amada, especial, brillante nietita querida!!! Te amoooo siempre!!!“.