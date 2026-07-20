Muerte de Liam Payne: desvincularon al empresario argentino de la investigación

La Fiscalía confirmó que dejó afuera del expediente a Rogelio Luis Nores, el empresario argentino que estaba acusado por suministro o facilitación de estupefacientes a Liam Payne, el cantante que murió en 2024.

La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal confirmó el sobreseimiento de Rogelio Luis Nores, empresario argentino y amigo de Liam Payne, en la causa que investiga la muerte del exintegrante de One Direction.

De qué estaba acusado el empresario argentino Rogelio Luis Nores estaba acusado por el delito de suministro y/o facilitación de estupefacientes a Liam James Payne, más precisamente cocaína. La imputación también incluía la presunta facilitación entendida como la remoción de obstáculos para acceder a las drogas. Esa conducta, según la acusación inicial, habría ocurrido por acción u omisión desde el ingreso del cantante al hotel, entre el domingo 13 y el miércoles 16 de octubre de 2024.

Rogelio Luis Nores y Liam Payne. NA Sin embargo, con la decisión del tribunal, quedó desvinculado de la investigación. La resolución rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y ratificó el sobreseimiento que ya había sido dictado durante la pesquisa.

El empresario fue defendido por el abogado Rafael Cúneo Libarona. De acuerdo con el escrito de 15 páginas, los mensajes obtenidos a partir de las pericias no permitieron determinar su implicancia en los hechos investigados. El fallo también indicó que la imputación dirigida contra Nores no encontraba respaldo en el conjunto de pruebas reunidas.

Quiénes están imputados por la muerte de Liam Payne Brian Paiz y Ezequiel Pereyra son los dos imputados por la muerte de Liam Payne y deben ir a juicio por supuesto suministro de estupefacientes a Payne.