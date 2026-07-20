Descartaron que el nene visto en la TV paraguaya sea Loan: la Policía confirmó su identidad

La hipótesis que generó conmoción en las últimas horas por un presunto avistamiento de Loan Danilo Peña en Paraguay quedó descartada oficialmente. La Policía Nacional del país vecino confirmó que el niño que apareció en una entrevista televisiva durante la Expo 2026 es un ciudadano paraguayo y que no guarda relación con el menor correntino desaparecido desde junio de 2024.

La investigación se aceleró luego de que el video se viralizara en redes sociales por el notable parecido físico entre el menor entrevistado y Loan. Sin embargo, tras una serie de verificaciones documentales y pericias biométricas, las autoridades concluyeron que no se trataba del niño buscado.

Según informaron las autoridades paraguayas, la mamá del nene se presentó de manera voluntaria ante la Policía para exhibir la partida de nacimiento y el documento de identidad de su hijo.

A partir de esa presentación, el jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Paraguay, Ramón Vera, coordinó el cotejo de la información con los registros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) de Argentina.

Vera explicó que la mujer se mostró molesta por la repercusión del caso, aunque aclaró que la verificación era obligatoria debido a la alerta amarilla de Interpol que continúa vigente por la desaparición de Loan.

Investigan si un niño que apareció en la televisión de Paraguay estaría relacionado con el Caso Loan Peña.

"La alerta amarilla emitida por Interpol para la búsqueda internacional de Loan nos obliga como país miembro a verificar minuciosamente cualquier indicio que se difunda. Era un protocolo de actuación obligatorio", señaló el funcionario.

El reconocimiento facial no alcanzó para confirmar una coincidencia

En paralelo a la revisión de la documentación, Interpol Paraguay realizó un análisis de reconocimiento facial sobre las imágenes difundidas en televisión. El estudio fue desarrollado con la colaboración de especialistas informáticos de Colombia y arrojó un 88% de coincidencia biométrica entre el rostro del niño entrevistado y la ficha de búsqueda de Loan.

No obstante, el comisario principal Julio Maldonado, jefe de Interpol Paraguay, aclaró que ese porcentaje no es suficiente para validar una identificación positiva.

Según explicó, los protocolos técnicos exigen un nivel de coincidencia superior al 90% para considerar que existe una certeza pericial. Además, recordó que las únicas pruebas con validez jurídica definitiva para confirmar una identidad siguen siendo las huellas dactilares y el análisis de ADN.

La búsqueda internacional de Loan continúa

Con los resultados obtenidos, la Policía Nacional de Paraguay descartó de manera definitiva que el niño visto durante la Expo 2026 sea Loan Danilo Peña. Desde Interpol recordaron que la alerta amarilla por la desaparición del menor continúa activa en los 196 países que integran la organización y que cada reporte recibido es analizado bajo los protocolos internacionales establecidos.

Asimismo, precisaron que otros presuntos avistamientos registrados en distintas zonas de Paraguay, como Puerto Falcón y la ciudad de Asunción, también fueron descartados tras las investigaciones realizadas en conjunto con la Policía Federal Argentina.

Mientras la hipótesis surgida por el video televisivo quedó definitivamente cerrada, la búsqueda de Loan Danilo Peña continúa a más de dos años de su desaparición.