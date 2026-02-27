Quiénes son los imputados por la desaparición de Loan Peña en Corrientes

Este viernes por la mañana, el Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó que el 7 de octubre comenzará el juicio por la desaparición de Loan Peña , el nene que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. En el juicio se tratarán dos causas que fueron unificadas , ya que hay una vinculación directa entre los hechos investigados en ambos expedientes.

Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan. El delito que se les imputa prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

La fiscalía consideró que realizaron maniobras para entorpecer la investigación, por lo que les imputo los delitos de “privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales”.

El 13 de junio de 2024, cerca de las 14 horas, Loan desapareció cuando fue junto a su padre a la casa de su abuela Catalina , la cual está ubicada en una zona rural conocida como “El Algarrobal”, a ocho kilómetros de 9 de Julio.

La abuela del menor había organizado una comida en su casa para honrar a San Antonio. Después del almuerzo, Benítez propuso ir a buscar naranjas. A dicha excursión se sumaron Millapi, Ramírez y los demás chicos que habían participado del almuerzo.

loan peña un año desaparecido infografía.jpeg MDZ

La sustracción de Loan habría ocurrido entre las 13:52 y las 14:25. Durante ese lapso de tiempo se registraron dos llamadas sospechosas: a las 14:09, Ramírez, quien se encontraba en el naranja, llamó por teléfono a su hermana Mabel Ramírez y conversó durante más de ocho minutos. Después de las 14:25, Antonio Benítez llamó a Laudelina Peña y hablaron por más de nueve minutos.

Recién a las 15:37 se registró el primer aviso a la Policía. Caillava fue quién llamó al teléfono particular del policía Mariano Hernán Duarte. Rápidamente, el comisario Maciel pasó a intervenir directamente en la búsqueda del niño, donde dio directivas a sus subalternos, disponiendo medidas y llevando a cabo diligencias. En el expediente se detalla que el comisario Walter Maciel había informado que el pequeño había aparecido, pero eso era mentira.

El único rastro fehaciente de Loan hallado fue el botín izquierdo que llevaba puesto el día del almuerzo, el cual se comprobó que fue plantado en un lodazal y cuyo hallazgo se lo atribuyen contradictoriamente Laudelina Peña, Macarena Peña y Walter Maciel.

Aparentemente, el botín habría sido enterrado, desenterrado, fotografiado en distintos escenarios y luego colocado nuevamente para su levantamiento. La manipulación del calzado se dio entre las 15:42 y las 18:36.

Así cayeron los involucrados

La semana en la que desapareció el menor, la Policía detuvo a Millapi, Ramírez y Benítez por el abandono del menor al sospechar que lo habían perdido de vista cuando fueron al naranjal. Luego, el 21 de junio, Caillava y Pérez fueron detenidos por el supuesto secuestro con fines de trata de personas. Esto se debe a que hallaron rastros odoríferos de Loan en el vehículo Ford Ranger del matrimonio.

A su vez, esa misma noche detuvieron al comisario Maciel por el delito de encubrimiento. Asimismo, debido a las incongruencias en sus declaraciones, Laudelina, la tía del menor, quedó detenida y se sumó a la lista de involucrados en la sustracción del niño.