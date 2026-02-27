Comienza una audiencia preliminar en el caso Loan: quiénes son los acusados

Este viernes por la mañana, comienza la primera audiencia preliminar al juicio del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Este viernes, a más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña, el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, comienza la primera audiencia preliminar al juicio del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Esta se llevará a cabo este viernes a partir de las 8.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 de Corrientes y se transmitirá a través del canal de YouTube del Poder Judicial.

Los jueces seleccionados para llevar a cabo la audiencia son: Fermín Amado Ceroleni (Corrientes), Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (Río Negro).

Por otro lado, el fiscal general Carlos Schaefer representará al Ministerio Público Fiscal, mientras que estarán presentes la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano. Las partes debatirán las pruebas y la lista de testigos que prestarán testimonio en el debate oral y público que, por el momento, no tiene fecha.

Quiénes son los acusados Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan.