Incidentes en plena manifestación antiminería: el Gobierno denunció graves ataques a efectivos

El Ministerio de Seguridad informó que manifestantes encapuchados intentaron ocupar la calzada y agredir a efectivos durante una protesta.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó a través de su cuenta oficial en la red social X sobre incidentes registrados durante una manifestación antiminería este jueves por la tarde. De acuerdo con el comunicado, un grupo de encapuchados intentó ocupar la totalidad de la calzada con el objetivo de interrumpir la circulación y alterar el orden público, en el marco de la protesta.

Siempre según la versión oficial, durante los hechos se promovieron situaciones de violencia directa contra el personal policial que se encontraba en el lugar cumpliendo tareas de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSegMendoza/status/2027202568305119654&partner=&hide_thread=false En el marco de una nueva manifestación llevada adelante por antimineros, un grupo de encapuchados intentó ocupar la totalidad de la calzada y alterar el orden público, promoviendo hechos de violencia directa contra el personal policial. pic.twitter.com/dr8VOqmH4H — Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza (@MinSegMendoza) February 27, 2026 Denuncias de agresiones y postura oficial Desde la cartera de Seguridad señalaron que, en medio de los incidentes, algunos efectivos fueron agredidos físicamente y que incluso se les arrojó una sustancia inflamable “con clara intención de prenderlos fuego”.

marcha1 El Ministerio de Seguridad compartió imágenes y dio detalles de los incidentes. X @MinSegMendoza En ese contexto, el Gobierno provincial expresó: “Reafirmamos nuestro compromiso de respaldar y proteger a cada integrante de las fuerzas de seguridad. No vamos a naturalizar la violencia ni permitir que se ponga en riesgo la vida de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad pública”.