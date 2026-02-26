El video de la brutal patada en la cabeza a un hombre durante un robo en pleno centro de Merlo

El ataque ocurrió en Merlo. Los delincuentes realizaron una emboscada mientras la víctima estaba en su auto y le dieron una patada que lo dejó inconsciente.

Un violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad en el partido de Merlo. El pasado viernes, un vecino fue víctima de un asalto salvaje que terminó con el hombre noqueado en plena calle tras recibir una criminal patada en la cabeza.

El hecho se produjo cuando la víctima se encontraba estacionada en el interior de su vehículo distraída con su teléfono celular, sobre las 20.15 de dicha jornada.

El video del ataque y robo Como se observa en las imágenes, dos delincuentes que caminaban por la vereda lo emboscaron en segundos. Mientras uno se ubicó frente a la trompa del auto, el otro se escondió agachado detrás del paragolpes trasero para no ser visto por los espejos.

berv Al notar la presencia de los sujetos, el hombre descendió del rodado con la intención de defenderse, pero fue sorprendido por el atacante que estaba oculto. Tras un breve forcejeo en el que el vecino intentó resistirse, el delincuente lo arrojó violentamente contra el asfalto para luego darle una patada directa a la cabeza.