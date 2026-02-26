Policías de civil abatieron a un ladrón que asaltaba a un pasajero en Quilmes

Ocurrió en San Francisco de Solano, Quilmes. Delincuentes intentaron robarle a una persona pero fueron interceptados por policías. Un ladrón murió en el acto.

Un violento armado tuvo lugar este jueves en San Francisco Solano, dentro de los límites de Quilmes. El episodio terminó con un delincuente abatido en plena calle luego de que dos efectivos policiales, que se encontraban de civil y fuera de servicio, intervinieran para evitar un robo en una parada de colectivos.

El hecho se perpetró en la intersección de la Avenida Donato Álvarez y la calle 814, donde al menos tres delincuentes abordaron a un transeúnte que esperaba el colectivo en la parada.

En ese momento, los policías advirtieron la maniobra, dieron la voz de alto y se produjo un breve intercambio de disparos.

Un ladrón abatido Durante el tiroteo, uno de los delincuentes recibió un impacto de bala en la garganta, lo que le provocó la muerte en el acto. El cuerpo del asaltante quedó tendido sobre el asfalto.