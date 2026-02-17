Un policía mató a un falso delivery que intentó asaltarlo y todo quedó grabado

El policía de la Bonaerense ya había sido asaltado dos veces en el último mes. El cómplice escapó y el cuerpo del delincuente quedó tendido en el asfalto.

El tiroteo terminó con un ladrón abatido por un policía que estaba de civil en San Martín.

Un oficial de la Policía Bonaerense abatió a un ladrón que, junto a un cómplice, intentó asaltarlo simulando ser delivery de aplicación. El hecho ocurrió en la noche de este lunes en San Martín. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad, donde se ve cómo uno de los delincuentes quedó tendido en el asfalto mientras su compañero huyó.

El efectivo se encontraba en la vía pública, concretamente en la intersección de Rodríguez Peña y Billinghurst, cuando divisó a dos sujetos en moto con mochilas térmicas de repartidores.

Sin embargo, hubo un detalle clave: en ese sector del barrio las aplicaciones de envíos no tienen cobertura. Esa irregularidad, sumada a que el policía había sido blanco de la delincuencia dos veces en los últimos 30 días (una vez en la esquina y otra dentro de su casa), lo puso en estado de alerta.

Cómo fue el tiroteo en San Martín Cuando los sujetos armados se dirigieron directamente hacia él con intenciones de robo, el hombre no dudó. Sacó su arma reglamentaria y se produjo un breve tiroteo que quedó registrado en las cámaras de seguridad municipales.

tiroteo sm Como resultado, el delincuente abatido recibió impactos de bala mientras intentaba iniciar la fuga. No logró avanzar más de unos metros y cayó muerto en la esquina.