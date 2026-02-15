Godoy Cruz: atacó a su hermana con un cuchillo y fue abatido por la Policía

Un hombre de 47 años murió en Godoy Cruz luego de haber herido con un cuchillo a su hermana y tratar de atacar a los efectivos policiales.

Un hombre de 47 años, identificado como Cristian David Camisay, murió esta madrugada en un domicilio de calle Estrada de Godoy Cruz tras haber atacado a su hermana con un cuchillo e intentar hacer lo mismo con efectivos policiales, quienes lo abatieron.

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, un llamado al 911 de un hombre que alertaba que su tío había herido a su madre generó el desplazamiento de los uniformados al lugar.

Cómo fue el ataque en Godoy Cruz Al llegar al punto del hecho, los efectivos vieron que Camisay se encontraba alterado y se tomaba la cintura. Las fuerzas de seguridad solicitaron apoyo y el hombre avanzó contra los policías, agrediéndolos y profiriendo amenazas.