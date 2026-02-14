La Vendimia de Godoy Cruz: contexto electoral y faltazo de funcionarios en la primera fila

El cronograma de actividades que ofrece la Vendimia es utilizado por las figuras de la política local para "hacer presencia", ofrecer algún mensaje de la coyuntura o bien simplemente ganarse una foto. Sin embargo, el mensaje político de la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz este sábado fue la ausencia .

La fiesta tuvo al intendente de la comuna, Diego Costarelli , como anfitrión. Pero sumó muy pocas caras más. Destacaron las ausencias del resto de los intendentes del oficialismo, como Ulpiano Suarez (Ciudad), Marcos Calvente (Guaymallén) y Francisco Lo Presti (Las Heras).

Hasta se negó la posibilidad de sumar al ahora aliado electoral Esteban Allasino, de Luján, quien sí se ha mostrado en actos con Ulpiano Suarez. Justo en un contexto preelectoral en el marco de las elecciones municipales que se avecinan el próximo domingo, entre otras comunas, en Luján. También en Santa Rosa, el bastión peronista del este que también tuvo su vendimia este sábado por la noche.

También en un clima político particular en el seno del oficialismo, a partir de la carrera para la gobernación 2027, para la cual aún falta tiempo de definiciones y de la que ningún protagonista quiere hablar, aunque las aspiraciones existan. Más aún en medio de una afianzada alianza con LLA que tiene a Luis Petri aparentemente como número puesto a la candidatura.

La única ausencia confirmada de antemano es la del gobernador Alfredo Cornejo , exintendente de Godoy Cruz , quien se encuentra de gira por Europa (París y Londres) participando de eventos para la promoción de la industria vitivinícola.

Sin embargo, tampoco estuvo presente la vicegobernadora Hebe Casado. De mucha actividad en la agenda cultural, presenció otras vendimias departamentales y está tarde estuvo en la Vuelta Ciclística de Mendoza. Pero no fue a Godoy Cruz.

Tampoco la gran parte del Gabinete. Apenas el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, quien también es exintendente de esa comuna. Lo acompañó la directora del Ente provincial de Turismo, Gabriela Testa.

Costarelli y un brindis con los "suyos"

Diego Costarelli subió al escenario para protagonizar la Bendición de los Frutos de fiesta departamental. Hubo discurso por parte de los autoridades eclesiásticas y luego el tradicional golpe de reja del intentendente, acompañado solo por las reinas. Luego alzó la copa llena para brindar, pero en el palco de autoridades brillaban las ausencias. Las copas que se levantaron en ese caso fueron las autoridades de su municipio.

Vendimia de Godoy Cruz 10 Maru Mena / MDZ

Al ser consultado por MDZ por las invitaciones al resto de los intendentes, respondió: "Nosotros tenemos un protocolo que es el que funciona y muy bien. Desde el protocolo se invita a todos todos los funcionarios, a todos los legisladores, por el protocolo están las invitaciones formales". Evidentemente, las invitaciones fueron rechazadas.

Después no evitó hablar de la carrera al 2027 al ser consultado sobre el contexto político de la celebración. “La Vendimia siempre va a ser política, porque es una gran vidriera donde precisamente participa el pueblo, la sociedad, las organizaciones. Todos los años se presta como una vidriera política y este año, que estamos en la previa de una elección que es el domingo, bueno, sirve más". Agregó: "Pero falta una barbaridad todavía para el 2027".