Godoy Cruz coronó a Martina Rocío Arenas como su nueva reina departamental

En el Parque San Vicente, Godoy Cruz coronó a Martina Rocío Arenas de Las Tortugas como su nueva Reina departamental y a Luna Puebla Pierpaoli de San Francisco como Virreina 2026. Ese instante, cargado de emoción, fue el punto más alto de la Vendimia Departamental , titulada “Origen y Futuro”.

La velada comenzó con la Bendición de los Frutos, que contó con los representantes de diversos credos religiosos. Luego continuó con el tradicional golpe de reja, realizado por el intendente Diego Costarelli, quien abrió oficialmente la celebración, la cual conectó pasado y presente en un mismo acto.

Así, entonces, inició “Origen y futuro”, con guion de Darío Anís y dirección de Paula Giuffrida. La propuesta desplegó una mirada integral sobre la identidad godoicruceña, en una narrativa que celebró la memoria. Este 2026 se cumplen 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia , aquella en la que Delia Larrive Escudero, oriunda de Godoy Cruz , se coronó como la primera reina en 1936.

“Origen y Futuro” recorrió los valores que forjaron el entramado social y cultural del municipio: el vínculo con la tierra, el trabajo colectivo, la herencia de los pueblos originarios, la inmigración, el rol fundamental de la mujer y la construcción de la vida comunitaria en torno a la cultura, el trabajo y la mesa compartida. Todo se llevó a cabo con una mirada contemporánea que incorporó la tecnología como herramienta expresiva, puesta al servicio del relato y la emoción. La puesta escénica combinó danza folclórica, tango, danza contemporánea y lenguajes urbanos, construyendo un puente claro entre tradición e innovación.

La historia se centró en Ayelén, una joven trabajadora de una bodega local, cuya rutina se vio alterada por un accidente doméstico tan simple como decisivo: tropezó con una copa de vino sobre su computadora y provocó un cortocircuito.

Ese error despertó a una entidad de Inteligencia Artificial que se convirtió en su compañera en esta Vendimia novedosa y llena de sorpresas. Lo que comenzó como un problema técnico derivó en una oportunidad inesperada, y gracias a la información recuperada, Ayelén logró desarrollar un informe que optimizó la producción de vinos blend para el establecimiento bodeguero.

Cuadro por cuadro, la obra fue creciendo en capas. El prólogo, con la voz de un relator, recorrió los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. “El accidente” marcó el quiebre inicial con una escena de gran impacto artístico, dominada por bailarines contemporáneos y actores.

En “Elementos”, la IA reconoció que no podía acceder a las emociones humanas ni comprender cómo funcionan los sentidos y el alma; entonces, el legado huarpe cobró vida a través del agua, el aire, la tierra y el fuego. “Inmigrantes” honró a quienes dejaron sus tierras para escribir una nueva historia en Mendoza, con artistas folclóricos y contemporáneos celebrando la familia, el trabajo y el plato en la mesa.

La “Ranchera de las Reinas” rindió homenaje a la mujer, con la participación de Olivia Chretien y Emilia Fernández en una danza tradicional acompañada por bailarines folclóricos. Luego, en “El informe”, la tecnología volvió a jugarle una mala pasada a Ayelén: la impresora lanzó papeles frenéticamente hasta que, en medio del caos, la joven encontró en su escrito la síntesis de su transformación.

“Directorio” sumó un tango influido por el jazz y las danzas urbanas, mientras la protagonista defendía su propuesta hasta lograr la ovación. El “Patio criollo” celebró la cosecha y el vino nuevo; “Pasado Verde” sorprendió con la llegada de la Reina y la Virreina, quienes presenciaron en vivo el homenaje de la banda; y el “Festival del Lomo” llenó el escenario de aromas y luces de bodegón en un divertido debate gastronómico.

Así fue el gran cierre de “Origen y Futuro”:

En “Final del día”, Ayelén agradeció su jornada y, junto a la IA, rastreó el nombre de Delia Larrive Escudero, la primera Reina Nacional de la Vendimia, reafirmando el lazo histórico que convirtió a Godoy Cruz en anfitrión de la gran celebración hace 90 años. El “Malambo final” reunió al ensamble completo en un cierre memorable.