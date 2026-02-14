El Triatlón Vendimia coronó a Sabio y Vargas con gran participación

Emma Scliar – 38:26

tria vendimia 1





Iron Kids

Participaron niños de 6 a 13 años divididos por franjas etarias; todos compitieron con gran entusiasmo y energía, aunque no se clasifican posiciones finales oficiales en esta rama.

Mañana se va a vivir la segunda jornada de este clásico del deporte mendocino con el Triatlón Standart desde las 7:30hs con la premiación estimada cerca de las 11:30hs. Desde la organización se recomienda llegar con tiempo, elegir el lugar y disfrutar de un gran evento deportivo.



