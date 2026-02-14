El Triatlón Vendimia coronó a Sabio y Vargas con gran participación
Sabio y Vargas ganaron el Triatlón Vendimia Elite con gran nivel competitivo y amplia participación en todas las categorías del tradicional triatlón mendocino.
La tradicional competencia mendocina tuvo una jornada intensa y convocante, con triunfos destacados en las clasificaciones principales y fuerte presencia de atletas locales y visitantes.
En la general masculina, el sanrafaelino Faustino Sabio se quedó con la victoria, mientras que en la general femenina la ganadora fue Emilia Vargas, ambos confirmando su gran presente deportivo.
La vigencia del Triatlón Vendimia
El Vendimia no solo reunió a los mejores atletas de la provincia, sino que también fue escenario de amplia participación amateur y divisiones por edades, celebrando el deporte en un marco festivo típico de Mendoza.
Ganadores generales Triatlón Vendimia 2026
Élite:
Faustino Sabio – Ganador general masculino.
Emilia Vargas – Ganadora general femenina.
Podios por categoría principal (Sprint)
Femenino (élite):
-
Emilia Vargas – 1:07:54
Luna Román – 1:08:23
Zoe González – 1:09:26
Masculino (élite):
-
Matías Bellido – 1:00:05
Fabrizio Pavoni – 1:01:01
Ignacio Braga – 1:01:25
Age Group (amateurs)
Masculino:
-
Oscar Galíndez – 1:01:31
Nicolás Maimone – 1:01:42
Matías Massironi – 1:01:58
Femenino:
-
Macarena Aloisi – 1:16:19
Juliana Sampó Savino – 1:16:26
Fernanda Díaz – 1:16:26
Súper Sprint (jóvenes)
Masculino:
-
Joaquín Valverde – 35:14
Máximo García Zalazar – 35:22
Jeremías Quirolo – 35:23
Femenino:
-
Isabella Sabio – 37:48
Federica Carletto – 38:04
Emma Scliar – 38:26
Iron Kids
Participaron niños de 6 a 13 años divididos por franjas etarias; todos compitieron con gran entusiasmo y energía, aunque no se clasifican posiciones finales oficiales en esta rama.
Mañana se va a vivir la segunda jornada de este clásico del deporte mendocino con el Triatlón Standart desde las 7:30hs con la premiación estimada cerca de las 11:30hs. Desde la organización se recomienda llegar con tiempo, elegir el lugar y disfrutar de un gran evento deportivo.
Fotos: Asociación Mendocina de Triatlón.