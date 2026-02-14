Deportivo Maipú lo ganaba 1-0, pero Agropecuario se lo dio vuelta y cayó 2-1 en Carlos Casares

En su debut, Deportivo Maipú vencía con un gol de carambola de Gobetto, pero Agropecuario se lo dio vuelta en el complemento con tantos de Gagliardi y Vázquez.

El once titular del Deportivo Maipú que debutó con derrota en la Primera Nacional 2026 ante Agropecuario.

Deportivo Maipú dejó escapar un partido que parecía controlado y terminó cayendo 2 a 1 Agropecuario de Carlos Casares, tras un complemento adverso. El Botellero se había puesto en ventaja en el primer tiempo con un gol de Gobetto, tras una carambola en el área que descolocó al arquero rival.

El equipo mendocino firmó una buena primera mitad, con orden y algunas situaciones claras para ampliar la diferencia. Sin embargo, no logró ser efectivo y se fue al descanso con una ventaja mínima que terminó resultando frágil.

En el complemento cambió el desarrollo. El dueño de casa adelantó sus líneas, presionó más arriba y, con los cambios, ganó peso ofensivo. Así llegó el empate por intermedio de Gagliardi, que capitalizó uno de los varios avances del conjunto local.

Cuando parecía que el empate era negocio para ambos, a falta de tres minutos Vázquez aprovechó un nuevo embate del equipo sojero y marcó el 2 a 1 definitivo.

El goleador Gagliardi puso el empate para Agropecuario Gagliardi empata para Agropecuario Maipú pagó caro su falta de contundencia cuando ganaba y no pudo sostener el resultado ante el empuje del rival, que se quedó con los primeros tres puntos de la competencia.