Deportivo Maipú arranca la Primera Nacional en Carlos Casares

tDeportivo Maipú debuta ante Agropecuario en la Primera Nacional con la ilusión de comenzar el torneo sumando fuera de casa.

Este sábado 14 de febrero desde las 18:00, Club Deportivo Maipú debutará en la Primera Nacional 2026 visitando a Agropecuario Argentino en el estadio Ofelia Rosenzuaig de Carlos Casares.

El equipo dirigido por Alexis Matteo viajó con la ilusión de comenzar el torneo con un buen resultado tras una pretemporada intensa y preparativos específicos para afrontar el desafío de la división de ascenso más competitiva del país.

Los cruzados, que vienen de una eliminación en la Copa Argentina, enfocan todas sus energías en un arranque sólido en la Primera Nacional, mientras buscan consolidarse desde el primer partido y dar pelea en la tabla.

Plantel Maipú 2026 Ver maipu vs Agro





Despues de la derrota ante Deportiva Riestra por Copa Argentina el entrenador del equipo Botellero ensaya 3 cambios para buscar su primer triunfo de 2026.