Deportivo Maipú pone en juego su invicto con Echeverría ante Nueva Chicago

Deportivo Maipú volverá a salir a la cancha este sábado con un objetivo claro: defender el invicto y seguir convirtiéndose en uno de los equipos más competitivos del campeonato. El equipo dirigido por Mariano Echeverría atraviesa un gran presente futbolístico.

El entrenador mantiene bajo análisis una variante táctica y recién terminará de definir el once en las horas previas al partido, buscando sostener el equilibrio que llevó al Cruzado a convertirse en uno de los animadores de las últimas fechas.

Más allá de la incógnita, Maipú llega con confianza, buenos resultados y la ilusión de extender una racha positiva que lo mantiene prendido en la pelea de arriba.

El encuentro aparece como una nueva medida para un equipo que encontró regularidad, solidez defensiva y una identidad futbolística clara, factores que explican gran parte de su buen presente.

Ahora, el desafío será ratificar todo eso dentro de la cancha y demostrar que el gran momento del Botellero no es casualidad.

La probable formación del Deportivo Maipú para jugar este domingo sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Nicolás Fernández ; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giaconne y Franco Saccone.

Vuelve Luis García al estadio Omar Higinio Sperdutti

Luis García, el DT de Nueva Chicago, volverá a enfrentar al Deportivo Maipú, algo que ya hizo cuando dirigía a Atlanta. El entrenador tuvo un gran paso por el Cruzado, en donde llegó a disputar la final por el segundo ascenso, perdiendo con Deportivo Riestra por 1 a 0 en el 2023.