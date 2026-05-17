La historia de Al Pease, el piloto "más lento" de la Fórmula 1 y dueño de un insólito récord

Entre todos esos capítulos, hay uno que todavía sobresale por encima del resto debido a lo insólito de su desenlace. Se trata de la historia de Al Pease , el único piloto en toda la historia del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que fue descalificado durante una carrera por ir demasiado lento.

Pease jamás fue una figura destacada de la Fórmula 1 ni tampoco un piloto profesional de tiempo completo dentro del campeonato mundial. Sin embargo, una tarde caótica bajo la lluvia le alcanzó para ingresar definitivamente en los libros de historia del automovilismo por un motivo que ningún corredor desearía protagonizar.

El Gran Premio de Canadá trae de regreso una de las historias más extrañas de la Fórmula 1, protagonizada por Al Pease en 1969.

La vida de Alfred “Al” Pease estuvo lejos de ser convencional. Nació el 15 de octubre de 1921 en Darlington, Yorkshire, en Inglaterra, aunque muy pronto abandonó el país para integrarse al Ejército británico en India. Más adelante pasó a formar parte de la Royal Air Force y fue destinado a distintos puntos estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial.

Su experiencia militar alcanzó uno de sus momentos más importantes durante el desembarco de Normandía. Allí integró un escuadrón de Hawker Typhoon y participó de operaciones aéreas clave para los Aliados.

Terminada la guerra decidió empezar una nueva vida lejos de Europa. Inicialmente planeaba instalarse en Estados Unidos, pero las restricciones migratorias de la época terminaron desviando su destino hacia Toronto, Canadá. Allí comenzó trabajando como ilustrador de catálogos comerciales y, con el paso de los años, fundó su propio estudio de diseño. Su empresa llegó a trabajar para firmas importantes, entre ellas General Motors.

Mientras desarrollaba su carrera profesional, Pease alimentaba otra pasión: el automovilismo. Ya instalado en Canadá, se unió al British Empire Motor Club y comenzó a competir en categorías locales con distintos modelos británicos, primero un Riley y luego un MG TD Midget.

El camino inesperado hacia la Fórmula 1

Durante los años cincuenta y sesenta, Pease fue construyendo una sólida reputación dentro del automovilismo canadiense. Los buenos resultados obtenidos con distintos modelos MG llamaron la atención de British Motor Corporation, empresa que empezó a respaldarlo económicamente y a suministrarle vehículos para competir.

Su evolución dentro de las pistas lo llevó a correr con autos cada vez más sofisticados, incluyendo un Lotus 23 y posteriormente un Lotus 47. Fue justamente allí donde apareció la oportunidad que cambiaría su vida.

En 1967, la Fórmula 1 desembarcó por primera vez oficialmente en Canadá. Castrol Canada, que patrocinaba parte de la estructura de Dan Gurney, logró adquirir un Eagle de Fórmula 1 construido por All American Racers con la intención de ponerlo en manos de un piloto local. El elegido fue Al Pease.

Aquel Eagle T1F/101 ya estaba lejos de ser competitivo. Se trataba del primer monoplaza fabricado por el equipo estadounidense y llevaba varios meses sin actividad. Además, utilizaba un motor Coventry Climax de 2.7 litros que había quedado claramente obsoleto frente al avance tecnológico de la categoría.

Pero los problemas más graves ni siquiera estaban relacionados con el rendimiento puro del auto. En el Gran Premio de Canadá de 1967, disputado bajo una intensa lluvia, Pease sufrió constantes inconvenientes de todo tipo y color.

El auto no arrancó en la grilla y tuvo que ser empujado a boxes para cambiar la batería. Recién seis vueltas después pudo salir a pista. Poco más tarde sufrió un trompo y nuevamente quedó detenido sin posibilidad de volver a arrancar.

La situación rozaba el absurdo. Pease incluso regresó lentamente a boxes para cambiar él mismo otra batería mientras la carrera seguía desarrollándose con normalidad. Finalmente logró llegar a la bandera a cuadros, aunque terminó 43 vueltas detrás de los líderes y oficialmente no clasificado.

El día que la Fórmula 1 le mostró la bandera negra por lento

Sin embargo, el episodio que inmortalizó a Al Pease llegó dos años después, en el Gran Premio de Canadá de 1969. Aquel domingo en Mosport Park se convirtió rápidamente en una pesadilla para el piloto anglo-canadiense. Su ritmo era extremadamente lento y, además, su manejo empezó a generar situaciones de enorme peligro para el resto de la parrilla.

El principal problema no era únicamente la diferencia de velocidad, sino la manera en que Pease reaccionaba cuando los líderes intentaban doblarlo. En lugar de facilitar el sobrepaso, mantenía maniobras erráticas y bloqueos que desesperaban a pilotos mucho más rápidos.

Uno de los primeros afectados fue Silvio Moser, quien terminó golpeando contra un guardarraíl tras intentar esquivar el Eagle de Pease en plena curva. Más adelante, Jean-Pierre Beltoise también sufrió daños en la suspensión de su Matra después de otro movimiento brusco del canadiense.

Pero el episodio definitivo ocurrió con Jackie Stewart, uno de los mejores pilotos de la época y compañero de equipo de Beltoise en Matra. Stewart estuvo cerca de chocar debido a otra maniobra poco ortodoxa de Pease, lo que provocó la furiosa reacción de Ken Tyrrell.

El legendario director británico se dirigió directamente a los organizadores para denunciar la peligrosidad de la situación. A esa altura, los oficiales de pista ya no tenían demasiadas alternativas.

En la vuelta 22 apareció la bandera negra para Al Pease. Oficialmente debía ingresar a boxes y abandonar la competencia. Aunque técnicamente no fue expulsado por lentitud pura, el motivo principal detrás de la sanción estaba directamente relacionado con la enorme diferencia de ritmo y las consecuencias peligrosas que eso generaba en carrera.

Al Pease, el único piloto descalificado de la Fórmula 1 por ir demasiado lento Al Pease, el único piloto descalificado de la Fórmula 1 por ir demasiado lento

Con el tiempo, aquella bandera negra quedó registrada como una descalificación “por lento”, algo que jamás volvió a repetirse en toda la historia de la Fórmula 1.

El legado de una historia irrepetible

Después de aquel episodio en Mosport Park, Al Pease nunca volvió a competir en una carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Continuó ligado al automovilismo en categorías nacionales de Canadá y mantuvo una trayectoria respetada dentro del ambiente local, aunque lejos del centro de la escena internacional.

Con el paso de los años, su nombre quedó inevitablemente asociado a una marca imposible de repetir: ser el único piloto descalificado en plena carrera por ir demasiado lento. Una rareza absoluta incluso para una categoría tan extensa y cambiante como la Fórmula 1.

Pease murió el 4 de mayo de 2014 en Sevierville, Tennessee, a los 92 años. Y aunque jamás peleó por victorias ni campeonatos en la máxima categoría, terminó asegurándose un lugar permanente en la historia del automovilismo.