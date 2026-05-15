Atento, Colapinto: Alpine anunció la llegada de su nuevo subdirector, ¿cómo afecta a sus pilotos?

Lo que había trascendido en las últimas horas finalmente se confirmó: Jason Somerville se incorporó oficialmente a Alpine como nuevo subdirector técnico. El ingeniero, que hasta hace poco se desempeñaba como director de aerodinámica de la FIA, tendrá un rol clave tanto en el desarrollo del monoplaza actual como en el proyecto de 2027.

Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos titulares, Alpine atraviesa uno de sus mejores comienzos desde su regreso a la Fórmula 1 . La escudería francesa logró en 2026 su mayor cosecha de puntos tras cuatro Grandes Premios y continúa reforzando su estructura técnica con el objetivo de acercarse al grupo de referencia conformado por Mercedes, McLaren, Scuderia Ferrari y Red Bull Racing.

“Estoy realmente emocionado de volver a Enstone y trabajar junto a Flavio [Briatore], Steve [Nielsen] y David [Sanchez] en este nuevo rol. He estado apartado del lado competitivo del deporte por unos cuantos años y me encanta tener esta oportunidad de volver. Cazar por milisegundos, pelear con rivales por puntos y, ojalá, por trofeos”, lanzó en diálogo con la prensa oficial de Alpine.

“Tengo ganas de comenzar y unirme a un superlativo equipo de ingenieros, diseñadores y expertos en aerodinámica en la fábrica y poder contribuir para el éxito del equipo en un futuro no muy distante”, completó Somerville, que claramente está en línea con el objetivo que tiene Briatore para la escudería: llevarlo lo más alto posible, y pelear pronto por cosas importantes.

Cómo afecta la llegada de Somerville a Gasly y Colapinto

En el corto plazo, la llegada de Jason Somerville no modificará la estructura técnica principal de Alpine. David Sánchez continuará como cabeza del área de diseño, mientras que el nuevo subdirector técnico tendrá como foco mejorar el rendimiento del monoplaza en la segunda mitad de la temporada y participar activamente en el desarrollo del proyecto para la Fórmula 1.

image Jason Sommerville fue presentado oficialmente en Alpine. X @AlpineF1Team

La apuesta de Alpine pasa principalmente por el conocimiento reglamentario que posee Somerville. Durante su etapa en la FIA, fue una de las personas encargadas de diseñar las actuales normas aerodinámicas de la categoría. Y aunque interpretar correctamente el reglamento y traducirlo en rendimiento es otro desafío, dentro del equipo francés consideran que conocer con precisión dónde están los límites técnicos representa una ventaja importante frente al resto de las escuderías.

“La experiencia de Jason en aerodinámica nos ayudará a fortalecer aún más los esfuerzos de desarrollo del equipo, tanto para el auto actual como para conceptos futuros”, aseguró la escudería con sede en Estone.