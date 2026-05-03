¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras sumar seis puntos en Miami?

Franco Colapinto finalizó en el puesto 7° en Miami y sumó seis puntos valisoso para Alpine. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.

Franco Colapinto tendrá dos semanas para descansar antes de afrontar su próximo desafío en la F1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051054269432820146&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO - ¡¡PUESTO 7 PARA FRANCO COLAPINTO EN MIAMI!!



Leclerc recibió una sanción de 20 segundos tras la carrera y el argentino sube una posición (suma 6 puntos para Alpine)



¡ES EL MEJOR PUESTO DE SU CARRERA EN FÓRMULA 1! pic.twitter.com/UpKC4KzlM1 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

El número 43 disputó una carrera monumental donde aprovechó una mala largada de Max Verstappen, una buena estrategia por parte de la escudería francesa, una conducción inteligente pensando en los puntos y un poco de fortuna por los abandonos de cuatro pilotos en el comienzo del GP.

Con todo esto y un poco más, Franco Colapinto sigue sumando puntos y ahora tiene 6 en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ahora buscará seguir con este gran presente, al igual que su compañero Pierre Gasly, quien tuvo que abandonar el GP de Miami por un brutal accidente con Liam Lawson, en la próxima carrera.

El Gran Premio de Canadá, el próximo desafío de Colapinto en la F1 Tras el GP de China, el númrro 43 tendrá dos semanas para descansar y recién el fin de semana del 22 al 24 de mayo disputará el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villenueve donde buscará seguir sumando puntos con la escudería francesa.